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Сами с усами


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Сегодня, 13:32
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19 мая в Москве, в парке имени Горького, состоялся большой концерт, посвященный 80-летию Иркутской области. Участие в нём принимали коллективы нашего региона – 320 участников. От Ангарска честь выступить в столице выпала единственному ансамблю, «Сибирские казаки», под руководством Надежды ГВОЗДЕВОЙ.

Сами с усами
Шоу-театр «Сибирские казаки» в Москве (слева направо): Владимир ВОРОБЬЁВ, Надежда ГВОЗДЕВА, Сергей БАБАНИН, Михаил ВОРОБЬЁВ, Людмила СЕДОВА, Павел ХОДОСЕВИЧ.

Ансамблю восемь лет. Он не относится ни к одному учреждению культуры, существует самостоятельно. 36-летняя Надежда Гвоздева – профессиональная вокалистка. Считает, что для коллектива лучше ни от кого не зависеть, если уж создали базу в виде красивых костюмов, крепкого постоянного костяка артистов и большого репертуара, то имеют право жить по своим правилам.

Кроме работы в ансамбле, Надежда преподаёт вокал в техникуме общественного питания и торговли. Это значит, что у ансамбля есть место для репетиций. А ещё они выступают на различных частных и городских мероприятиях по заказу.

Шоу-театр «Сибирские казаки» самобытный, исполняет народные песни, в основном казачьи, но ещё и песни народов России. Есть в репертуаре хореографические номера и трюки с шашками. В составе ансамбля шестеро взрослых людей, только трое из них - артисты по образованию, остальные – самородки. В будни трудятся на заводах, учатся в техникумах, а в свободное от работы время репетируют и выступают.

В Москву их пригласило областное Министерство культуры. Почему именно их? Надежда и сама удивилась, но объяснила это так:

- Я несколько раз выступала в Иркутске. И когда возникла необходимость найти артистов, которые могли бы на высшем уровне представить область, кто-то из министерства вспомнил меня и начал в Ангарске искать.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото предоставлено Надеждой ГВОЗДЕВОЙ

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