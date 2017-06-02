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Прощай, оружие!


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Сегодня, 15:55
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Сотрудники полиции Приангарья уничтожили около 3 тысяч единиц изъятого и добровольно сданного оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Эта мера была запланированной. В последний раз подобная утилизация проводилась в ноябре прошлого года.

Плановая утилизация оружия состоялась 30 мая по решению специальной технической комиссии главного управления МВД России по Иркутской области и Росгвардии по Иркутской области. Уничтожали оружие, которое граждане сдали добровольно, а также изъятое из незаконного оборота и табельное оружие сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, отслужившее свой срок.

Уничтожали всё это добро в промышленной плавильной печи литейного цеха завода имени Куйбышева (Иркутск). В топку попали нарезное, гладкоствольное, газовое, травматическое и холодное оружие. Также было переплавлено несколько десятков единиц самодельного оружия. Среди кустарного оружия был экземпляр, датируемый второй половиной 19-го века, это винтовка-берданка. Полученный в ходе выплавки металл будет использован в промышленных целях.

Главное управление МВД России по Иркутской области напоминает, что полицейские совместно с правительством Приангарья продолжают проведение акции по возмездному изъятию у населения региона незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. С начала года в рамках акции гражданам было выплачено около полумиллиона рублей.

Собств. инф.
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