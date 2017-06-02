Попали в хроники



Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Немалую часть своего скромного заработка Александр Иванович каждый месяц тратит на покупку новой литературы о городе. Читает сам, а потом отдает её в библиотеку.На этот раз он пришёл в редакцию с новой брошюрой «Ангарск: книжная полка. Библиографический список (издание четвёртое, дополненное)». В этот список включены все существующие книги об Ангарске 1956-2016 годов издания, а также новые издания, обнаруженные в ходе поисковых работ в 2015-2017 годах.Мы удивились, вроде вот же год назад выходило уже четвёртое дополненное издание? Оказывается, как пояснил нашей редакции Александр Серёдкин, нынче список был дополнен ещё на 12 названий книг.Составила и дополнила список Нина ХИВРАТОВА, заведующая отделом краеведения Центральной библиотечной системы Ангарска. Она давно ведёт эту работу, собирая по крупицам всю информацию.