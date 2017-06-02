Попали в хроники

Ангарчане хорошо знают краеведа Александра СЕРЁДКИНА, который работает дворником в городской больнице № 1, беззаветно любит Ангарск и не жалеет собственной небольшой зарплаты на то, чтобы мы лучше знали свой родной город и его историю.Александр СЕРЁДКИН и новая брошюра. Всего было издано 400 экземпляров.
Немалую часть своего скромного заработка Александр Иванович каждый месяц тратит на покупку новой литературы о городе. Читает сам, а потом отдает её в библиотеку.
На этот раз он пришёл в редакцию с новой брошюрой «Ангарск: книжная полка. Библиографический список (издание четвёртое, дополненное)». В этот список включены все существующие книги об Ангарске 1956-2016 годов издания, а также новые издания, обнаруженные в ходе поисковых работ в 2015-2017 годах.
Мы удивились, вроде вот же год назад выходило уже четвёртое дополненное издание? Оказывается, как пояснил нашей редакции Александр Серёдкин, нынче список был дополнен ещё на 12 названий книг.
Составила и дополнила список Нина ХИВРАТОВА, заведующая отделом краеведения Центральной библиотечной системы Ангарска. Она давно ведёт эту работу, собирая по крупицам всю информацию.
Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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