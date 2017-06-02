.
,

Попали в хроники


0

Вчера, 21:25
 Количество просмотров: 89
    

Ангарчане хорошо знают краеведа Александра СЕРЁДКИНА, который работает дворником в городской больнице № 1, беззаветно любит Ангарск и не жалеет собственной небольшой зарплаты на то, чтобы мы лучше знали свой родной город и его историю.

Попали в хроники
Александр СЕРЁДКИН и новая брошюра. Всего было издано 400 экземпляров.

Немалую часть своего скромного заработка Александр Иванович каждый месяц тратит на покупку новой литературы о городе. Читает сам, а потом отдает её в библиотеку.

На этот раз он пришёл в редакцию с новой брошюрой «Ангарск: книжная полка. Библиографический список (издание четвёртое, дополненное)». В этот список включены все существующие книги об Ангарске 1956-2016 годов издания, а также новые издания, обнаруженные в ходе поисковых работ в 2015-2017 годах.

Мы удивились, вроде вот же год назад выходило уже четвёртое дополненное издание? Оказывается, как пояснил нашей редакции Александр Серёдкин, нынче список был дополнен ещё на 12 названий книг.

Составила и дополнила список Нина ХИВРАТОВА, заведующая отделом краеведения Центральной библиотечной системы Ангарска. Она давно ведёт эту работу, собирая по крупицам всю информацию.

Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Первый полет МС-21
В Иркутске задержали так называемых «барсеточников»
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Все новости категории

Спортивные новости
Попали в цель
Игра в одно кольцо
Три медали на первенстве мира по жиму лежа
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Сбежал из колонии
Виновен и был пьян
Сбила ракета
Все новости категории

Общество
В тихом омуте
Если с другом вышел в путь
Счастье на асфальте
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (41)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru