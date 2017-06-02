Стихи оптом

Майя НОВИК

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В этот раз организаторы - Иркутская областная общественная организация писателей и культурно-просветительский фонд «Байкальский культурный слой» - решили познакомить иркутян с российскими поэтами, которые живут и пишут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. И главной темой фестиваля стала тема «Поэты провинции».Среди приглашенных гостей фестиваля новосибирские поэты Юлия ПИВОВАРОВА и Игорь СИЛАНТЬЕВ (сотрудник Института филологии СО РАН, преподаватель Новосибирского государственного университета), а также исследователь сибирской литературы, сотрудник Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН Антон МЕТЕЛЬКОВ. Кемеровские поэты Дмитрий МУРЗИН, Наталья МУРЗИНА и Марина ЧЕРНОСКУТОВА. Поэтесса и переводчик хакасской поэзии Наталья АХПАШЕВА (Абакан). Красноярская поэтесса Ольга ГУЛЯЕВА (журналист и психолог) и знаменитый своими публикациями на эсперанто, поэт, редактор, член экспертного совета премии им. Виктора АСТАФЬЕВА, красноярец Рустам КАРАПЕТЬЯН.Открытие фестиваля пройдет 18 июня 2017 года в 130 квартале, в пабе «Harat's» (вход со стороны скульптуры бабра (г. Иркутск, ул. Седова, 2). Следующие три дня поэты будут выступать на различных площадках Иркутска. Встречи будут проходить в Центральной городской библиотеке им. Потаниной, в библиотеке им. Полевых, на филологическом факультете ИГУ, в бутик-отеле «Арт-Хаус», в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева. Кроме этого, в «Арт-Хаусе» пройдет презентация книги братского поэта Василия КОСТРОМИНА. А в баре «Фаренгейт» состоится реальный, живой поэт-баттл, который сразу станет событием в культурной жизни столицы Приангарья, ведь баттлы такого уровня бывают нечасто.