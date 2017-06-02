.
,

Стихи оптом


0

Вчера, 21:53
 Количество просмотров: 43
    

С 18 по 25 июня 2017 года в Иркутске пройдет традиционный, шестнадцатый, поэтический фестиваль имени Анатолия КОБЕНКОВА.

В этот раз организаторы - Иркутская областная общественная организация писателей и культурно-просветительский фонд «Байкальский культурный слой» - решили познакомить иркутян с российскими поэтами, которые живут и пишут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. И главной темой фестиваля стала тема «Поэты провинции».

Среди приглашенных гостей фестиваля новосибирские поэты Юлия ПИВОВАРОВА и Игорь СИЛАНТЬЕВ (сотрудник Института филологии СО РАН, преподаватель Новосибирского государственного университета), а также исследователь сибирской литературы, сотрудник Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН Антон МЕТЕЛЬКОВ. Кемеровские поэты Дмитрий МУРЗИН, Наталья МУРЗИНА и Марина ЧЕРНОСКУТОВА. Поэтесса и переводчик хакасской поэзии Наталья АХПАШЕВА (Абакан). Красноярская поэтесса Ольга ГУЛЯЕВА (журналист и психолог) и знаменитый своими публикациями на эсперанто, поэт, редактор, член экспертного совета премии им. Виктора АСТАФЬЕВА, красноярец Рустам КАРАПЕТЬЯН.

Открытие фестиваля пройдет 18 июня 2017 года в 130 квартале, в пабе «Harat's» (вход со стороны скульптуры бабра (г. Иркутск, ул. Седова, 2). Следующие три дня поэты будут выступать на различных площадках Иркутска. Встречи будут проходить в Центральной городской библиотеке им. Потаниной, в библиотеке им. Полевых, на филологическом факультете ИГУ, в бутик-отеле «Арт-Хаус», в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева. Кроме этого, в «Арт-Хаусе» пройдет презентация книги братского поэта Василия КОСТРОМИНА. А в баре «Фаренгейт» состоится реальный, живой поэт-баттл, который сразу станет событием в культурной жизни столицы Приангарья, ведь баттлы такого уровня бывают нечасто.

Майя НОВИК


... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Первый полет МС-21
В Иркутске задержали так называемых «барсеточников»
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Все новости категории

Спортивные новости
Попали в цель
Игра в одно кольцо
Три медали на первенстве мира по жиму лежа
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Сбежал из колонии
Виновен и был пьян
Сбила ракета
Все новости категории

Общество
В тихом омуте
Если с другом вышел в путь
Счастье на асфальте
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (41)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru