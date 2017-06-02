Вывели из тени

Ольга КНЯЗЕВА

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Ежегодно в Ангарск приезжают более тысячи мигрантов. В основном это граждане Таджикистана и Узбекистана. Почти все приезжают работать.- рассказал нашей газете заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Ангарску Иван БЕЛОУСОВ.На рассмотрение документов и принятие решения о выдаче патента на работу УФМС даётся 10 дней. За это время иностранца проверяют все службы вдоль и поперёк, включая федеральную службу безопасности. Если всё в порядке, он получает патент и спокойно работает. Нет – едет домой.