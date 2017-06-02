Вывели из тени

Вчера закончилась операция «Нелегал». Она проходила в Ангарске с 22 мая. Сотрудники всех подразделений полиции искали, находили и задерживали мигрантов, которые незаконно находятся на территории России. Такая операция ангарским УМВД проводится примерно дважды в год.
Ежегодно в Ангарск приезжают более тысячи мигрантов. В основном это граждане Таджикистана и Узбекистана. Почти все приезжают работать. - Чтобы иностранный гражданин имел законное право жить и работать на территории нашей страны, Ангарского городского округа в частности, ему необходимо по приезде встать на миграционный контроль, а после подать документы на получение патента на работу. Всего на сбор и оформление документов даётся 30 дней. За это время гражданин должен пройти медицинский осмотр, обучение и сдать экзамен на знание русского языка,
- рассказал нашей газете заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Ангарску Иван БЕЛОУСОВ.
На рассмотрение документов и принятие решения о выдаче патента на работу УФМС даётся 10 дней. За это время иностранца проверяют все службы вдоль и поперёк, включая федеральную службу безопасности. Если всё в порядке, он получает патент и спокойно работает. Нет – едет домой.
Ольга КНЯЗЕВА
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