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Счастье на асфальте


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Вчера, 22:49
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Погода в этом году на всех городских праздниках испытывает нас не на шутку. День защиты детей, 1 июня, тоже обещал стать холодным. Над площадью Ленина висели чёрные тучи. Но в 12 часов вдруг выглянуло солнце. Потому что дети – это святое.

Счастье на асфальте
Дети – удивительные люди. Они в отличие от взрослых умеют радоваться даже самым простым вещам.

Издалека тем, кто подходил к площади, были слышны детские песни. Вся площадь была заставлена батутами, каруселями, паровозиками, столами для игры в аэрохоккей – просто местный Диснейленд. На уличной сцене шёл детский концерт, организованный ДК «Нефтехимик». Напротив центрального входа в ДК стояли несколько пожарных машин специально, чтобы дети могли в них полазить и всё пощупать. Артисты цирка «Шари-Вари» проводили весёлые игры и конкурсы. Девочки из праздничного агентства бесплатно наносили детям на лицо аквагрим и дарили фигуры из надувных шариков. Очереди к ним выстроились огромные.

Несмотря на рабочий день, обеденное время, ребят с родителями и бабушками было много. Ключевым моментом праздника традиционно стали рисунки на асфальте. Мелки выдавали всем. Рисовать можно было всё что угодно, и радует, что наши дети рисовали солнышко, милых животных, бабочек и добрых героев мультфильмов. Психологи бы сказали, что у них всё в порядке – счастливое детство. Каждый, кто рисовал, получал в подарок маленькую игрушку или мороженое.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА


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