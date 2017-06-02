Счастье на асфальте



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Издалека тем, кто подходил к площади, были слышны детские песни. Вся площадь была заставлена батутами, каруселями, паровозиками, столами для игры в аэрохоккей – просто местный Диснейленд. На уличной сцене шёл детский концерт, организованный ДК «Нефтехимик». Напротив центрального входа в ДК стояли несколько пожарных машин специально, чтобы дети могли в них полазить и всё пощупать. Артисты цирка «Шари-Вари» проводили весёлые игры и конкурсы. Девочки из праздничного агентства бесплатно наносили детям на лицо аквагрим и дарили фигуры из надувных шариков. Очереди к ним выстроились огромные.Несмотря на рабочий день, обеденное время, ребят с родителями и бабушками было много. Ключевым моментом праздника традиционно стали рисунки на асфальте. Мелки выдавали всем. Рисовать можно было всё что угодно, и радует, что наши дети рисовали солнышко, милых животных, бабочек и добрых героев мультфильмов. Психологи бы сказали, что у них всё в порядке – счастливое детство. Каждый, кто рисовал, получал в подарок маленькую игрушку или мороженое.