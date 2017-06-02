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Если с другом вышел в путь


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Вчера, 22:57
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Вот не зря говорят, что дружба – это дар. Есть люди, которые умеют это делать - дружить. Как со своими коллегами, так и с нашей газетой.

Если с другом вышел в путь
Антонина ВЛАСОВА два года назад во время тура по Кругобайкальской железной дороге.

6500-я подписчица Антонина Васильевна ВЛАСОВА выписывает нашу газету больше 30 лет. Как и многие её коллеги из детского сада №82.

Она работает воспитателем в детском саду вот уже 36 лет. Когда говорит про свою работу, смеётся:

- Я как в 19 лет зашла в детский сад, так до сих пор и не вышла. Мы с газетой дружим давно. Так сложилось, что мы выписываем её с коллективом на адрес детского сада. Во-первых, это удобно, так для нас гарантируется сохранность газеты, её доставят в учреждение, и мы знаем, что точно свежий номер получим. Во-вторых, можно потом вместе статьи обсудить. А ещё мы много раз оказывались на страницах газеты «Время». Например, вы про нас написали, когда у нас была посадка деревьев на территории садика год назад. Тогда дети с родителями сами озеленяли участок. А ещё моей группе игрушки привозили, и это был первый приз от вашей газеты.

Родилась наша подписчица в Нижнеудинске. Приехала в Ангарск, окончив Иркутское педагогическое училище. У Антонины Васильевны двое детей. Старший сын Алексей и дочь Ольга, которая, кстати, пришла с мамой в редакцию. Она сидит в декрете, ждёт девочку.

- У меня уже три внучки и один внук. У Ольги уже есть одна дочь, и у Алексея две дочери и сын, - говорит Антонина Власова.

В праздники они встречаются одной большой семьёй. Дружные.

- Мы и с коллективом так сдружились, что уже лет 5 традиционно вместе выезжаем отдыхать, - говорит подписчица. – Побывали на Кругобайкальской железной дороге, на базах отдыха «Галактика», «Зори Китоя», ездили на Аршан.

В нашей газете подписчица читает всё. Особенно её задевают статьи про пожилых людей, сильно переживает за них. Всегда ищет на наших страницах новости и любит читать колонку Олега ТЮМЕНЕВА.

В подарок от нашей газеты Антонине Власовой достался сертификат на кондитерские изделия фабрики «Радуга вкуса».

Наталья ОЖОГИНА,
фото из архива
Власовой А.В.
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