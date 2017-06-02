Если с другом вышел в путь

Наталья ОЖОГИНА,

фото из архива

Власовой А.В.

6500-я подписчица Антонина Васильевна ВЛАСОВА выписывает нашу газету больше 30 лет. Как и многие её коллеги из детского сада №82.Она работает воспитателем в детском саду вот уже 36 лет. Когда говорит про свою работу, смеётся:Родилась наша подписчица в Нижнеудинске. Приехала в Ангарск, окончив Иркутское педагогическое училище. У Антонины Васильевны двое детей. Старший сын Алексей и дочь Ольга, которая, кстати, пришла с мамой в редакцию. Она сидит в декрете, ждёт девочку.- говорит Антонина Власова.В праздники они встречаются одной большой семьёй. Дружные.- говорит подписчица. –В нашей газете подписчица читает всё. Особенно её задевают статьи про пожилых людей, сильно переживает за них. Всегда ищет на наших страницах новости и любит читать колонку Олега ТЮМЕНЕВА.В подарок от нашей газеты Антонине Власовой достался сертификат на кондитерские изделия фабрики «Радуга вкуса».