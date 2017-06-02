В тихом омуте

Под кого копают?

Пробник

водохранки

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

Оксана ТИХАЯ

Фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Все мы прекрасно знаем, что Ангарск пьет воду из Ангары. Воду и так не слишком уже чистую. Благо здесь её очищают самыми передовыми методами, поэтому у нас из кранов бежит настоящая питьевая, а не техническая. Однако возможности очистных сооружений тоже небезграничны. Именно поэтому сотрудники «Ангарского Водоканала» первыми забили тревогу, когда обнаружили какое-то подозрительное движение на острове Монастырский, расположенном в 800 метрах от водозабора.- Что там делают, мне точно неизвестно, - рассказал нашей газете руководитель предприятия Александр АЛЕКСЕЕВ. – Однако остров весь перекопан, там явно ведутся какие-то работы. Я бы предположил, что там ведётся добыча ПГС. По этому поводу нами было написано заявление в полицию, Роспотребнадзор. Оттуда наше обращение передали в управление по природопользованию. Нам пришёл ответ, что при визуальном осмотре факт добычи песчано-гравийной смеси не подтвердился. То есть вам показалось, господа.Проблема в том, что делать там нельзя вообще ничего. Ни-че-го! Это водоохранная зона реки Ангары, рядом водозабор.Тем не менее посмотреть своими глазами на место действительно выезжала комиссия. Говорят, даже созвонились с владельцем той техники, которая там работает. И он специалистов заверил, что вся разрешительная документация у него имеется, предложил всё прояснить при личной встрече. Чем она закончилась, в Ангарске не знают. Потому что всё, что находится на Ангаре, – это Иркутский район. Не другое государство, конечно, но что-то выяснить непросто.Мы и сами побывали на этом острове. Что-то там делают, это однозначно. Отсыпали въезд на остров, стоят грузовики и бульдозеры, насыпаны горы песка. Может, это и не добыча ПГС, а подготовка к строительству. Или ещё что-то. Пока явно видно только одно - небольшая протока, которая огибала остров, превратилась в болото. А значит, экологической системе реки уже нанесён определённый ущерб.Лето у нас обычно очень жаркое, а вот с водоёмами для купания серьёзная проблема. Все они опасные и холодные. Единственный разрешённый – Еловское водохранилище.Так как нам его официально рекомендуют все инстанции, мы едем туда купаться смело, берём детей. Но в этом году, а точнее, 25 мая, от читателей нам поступил тревожный сигнал. Ангарчанин Роман сообщил нашей газете: «Каждый день езжу мимо водохранилища. Дно там было всё замусорено. А пару дней назад его заполнили водой, не вычистив дно. Я видел, как мусор всплыл. Почему так сделали? Мы же туда детей летом водим…»В подтверждение слов Романа в Интернете появились фотографии грязной воды водохранилища. Возникла опасность, что летом ангарчане грязной воде официально разрешенного водоёма предпочтут реки – чистые, природные, но опасные…Этот вопрос мы задали в администрацию АГО и услышали от представителя пресс-службы:Нашу газету тоже пригласили 5 июня проверить качество воды.Ответ был дан 1 июня. Вопреки заверениям администрации очевидцы утверждают, что уже в среду, 31 мая, водохранка была полнёхонька, народ купался. Какая это была вода? Пробная или настоящая? История умалчивает…Но купающиеся никаких знаков не видели. Да, купальный сезон официально не открыт. Но одного знания об этом нашему народу недостаточно, чтобы в воду не лезть.