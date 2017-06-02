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На утро 5 июня лесных пожаров в Иркутской области нет


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Сегодня, 11:13
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На утро 5 июня лесных пожаров в Иркутской области нет

На утро 5 июня на землях лесного фонда в Иркутской области нет вновь зарегистрированных пожаров. В зоне космического мониторинга на труднодоступных землях под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находятся два пожара в Катангском районе. Их общая площадь 16 361,7 га, покрытых лесом, 20 га редколесья и 1876,3 нелесных гектаров. Решение о прекращении тушения этих пожаров принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81-84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров». Данные очаги не несут угрозу населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

В окарауливании одного из этих пожаров 4 июня было задействовано 149 человека, в том числе 125 пожарных-десантников, а также 15 единиц наземной техники. Самолет CESSNA осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки в Качугугском районе, в небе пробыл два с половиной часа.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 670 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в 562 случаях выписаны штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 7179 тыс. рублей. В воскресенье, 4 июня, инспекторами государственного пожарного надзора составлен один протокол за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 471 гражданин на общую сумму 1593 тыс. рублей, возбуждено 271 административное расследование.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный – V – класс пожарной опасности нигде не прогнозируется. IV класс ожидается только в Катангском районе. На остальной территории области установились низкие классы пожароопасности.

irkobl.ru
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