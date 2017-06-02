Здесь будет новый лес

Недалеко от села Никольск Эхирит-Булагатского района, где прошла акция, в 2009 году действовали сильные пожары, которые уничтожили большие участки леса. Именно поэтому отделом воспроизводства лесов министерства лесного комплекса данная местность была отведена под посадку. Посадочный материал выделил крупнейший в Иркутской области лесной питомник, который находится в п. Мегет.сказал Сергей Шеверда.Хорошую приживаемость также обеспечивает технология выращивания саженцев в закрытой корневой системе. Маленькие сосны находятся в торфяном стакане, куда добавлены необходимые для хорошего роста удобрения. Саженцы высадили в почву, не отделяя от стаканов и не повреждая уже сформировавшуюся корневую систему.Активисты, волонтеры, неравнодушные граждане, лесники, студенты, школьные лесничества высадили новый лес на территории, заранее подготовленной специалистами ОГАУ «Региональный лесопожарный центр». Участок посадки и прилегающие к нему были очищены от захламленности, произведена механическая обработка почвы нарезкой борозд, подготовлены дороги и подъездные пути.