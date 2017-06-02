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Здесь будет новый лес


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Сегодня, 13:32
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Здесь будет новый лес

В ходе акции «Посади дерево», состоявшейся в Гороховском лесничестве 4 июня, было высажено 40 тыс. саженцев сосны обыкновенной. В организации мероприятия приняли участие министерство лесного комплекса Иркутской области, Общероссийский народный фронт, а также IT-проект «Маракуйя», Группа ВТБ, «Добровольная пожарная охрана Иркутской области» и администрация г. Иркутска. В числе участников акции были министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда и руководитель департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Владимир Гришин.

Недалеко от села Никольск Эхирит-Булагатского района, где прошла акция, в 2009 году действовали сильные пожары, которые уничтожили большие участки леса. Именно поэтому отделом воспроизводства лесов министерства лесного комплекса данная местность была отведена под посадку. Посадочный материал выделил крупнейший в Иркутской области лесной питомник, который находится в п. Мегет.

– Многие посчитали, что в день посадки нас подвела погода. Было прохладно, шел дождь. Но если посмотреть на эти условия с практической стороны, то на самом деле они были благоприятными. Увлажненная почва во время посадки должна гарантировать нам высокую приживаемость саженцев, – сказал Сергей Шеверда.

Хорошую приживаемость также обеспечивает технология выращивания саженцев в закрытой корневой системе. Маленькие сосны находятся в торфяном стакане, куда добавлены необходимые для хорошего роста удобрения. Саженцы высадили в почву, не отделяя от стаканов и не повреждая уже сформировавшуюся корневую систему.

Активисты, волонтеры, неравнодушные граждане, лесники, студенты, школьные лесничества высадили новый лес на территории, заранее подготовленной специалистами ОГАУ «Региональный лесопожарный центр». Участок посадки и прилегающие к нему были очищены от захламленности, произведена механическая обработка почвы нарезкой борозд, подготовлены дороги и подъездные пути.

irkobl.ru
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