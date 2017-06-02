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Фестиваль энергосбережения #Вместе ярче в Приангарье


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Вчера, 11:48
 Количество просмотров: 87
    

Фестиваль энергосбережения #Вместе ярче в Приангарье

Около 500 человек на открытии II Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче подписали 3 июня в Иркутске Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России. От бюста первого космонавта на бульваре Юрия Гагарина в Иркутске фестиваль стартовал по всей стране. Следующим эстафету примет Ханты-Мансийский автономный округ.

Фестиваль энергосбережения #Вместе ярче в Приангарье

Проведение фестиваля #Вместе ярче поддерживают Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки РФ, а также госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В Иркутской области фестиваль организовали министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона и ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения».

Около 700 гостей фестиваля #Вместе ярче в Иркутске приняли участие в энергосберегающем квесте. Всего фестиваль в Иркутске посетили несколько тысяч человек.

irkobl.ru
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