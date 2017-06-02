Фестиваль энергосбережения #Вместе ярче в Приангарье

Проведение фестиваля #Вместе ярче поддерживают Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки РФ, а также госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В Иркутской области фестиваль организовали министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона и ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения».Около 700 гостей фестиваля #Вместе ярче в Иркутске приняли участие в энергосберегающем квесте. Всего фестиваль в Иркутске посетили несколько тысяч человек.