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О безопасности детям нужно говорить каждый день!


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Вчера, 12:16
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О безопасности детям нужно говорить каждый день!

Закончился учебный год, но родителям не стоит расслабляться: каникулы – наиболее опасное время для самостоятельной организации досуга у детей. Специалисты Главного управления МЧС России по Иркутской области рекомендуют взрослым в доступной форме объяснить основные правила безопасного поведения.

Длительные летние каникулы вызывают опасения у спасателей: неосторожное обращение с огнем, бесконтрольное нахождение несовершеннолетних в лесной зоне, на стройках и других опасных объектах, недосмотр у воды – вот неполный перечень причин несчастных случаев, жертвами которых становятся дети. Задача родителей найти нужные слова, простую и понятную форму, доходчиво и наглядно показать и рассказать, как избежать беды.

Прежде всего, расскажите детям о правилах пожарной безопасности – о том, что запрещено играть со спичками и зажигалками, разжигать костры, смертельно опасно использовать жидкость для розжига. Не оставляйте детей наедине с электронагревательными приборами и топящимися печами. Расскажите о том, как нужно вести себя в случае пожара, напомните телефон спасения «101».

О безопасности детям нужно говорить каждый день!

Правила дорожного движения напоминайте ребенку при каждом выходе на проезжую часть. Научите детей осторожному поведению на дороге, покажите им мультфильмы или сюжеты о правилах дорожного движения, о трагических случаях несоблюдения таких норм.

Напомните детям, что наиболее травма опасными являются все стройки, заброшенные дома, свалки, лесные и болотистые участки. Ни в коем случае нельзя в одиночку или с друзьями приближаться к таким местам!

Жаркая погода непременно привлечет детей к водоемам. Научите ребенка плавать – это может спасти ему жизнь! Однако даже если дети умеют плавать, стоит предупредить их о том, что холодная вода способна вызывать спазмы и судороги, что может привести к трагедии. Объясните детям и опасность болотистых участков, что такое трясина и как необходимо действовать, если вы провалились в илистое место. Так же повышенную опасность в ветреную погоду представляют плавсредства: надувные игрушки и матрасы легко может отнести ветром, изделие может перевернуться, поэтому их разрешено использовать только под контролем взрослых! Лучше всего запретить ребенку самостоятельно приближаться к водоемам: вода – опасная стихия!

Спасатели призывают быть бдительными и обращать внимание на оставленных без присмотра детей на проезжей части, вблизи водоемов и лесных массивов. Ваша внимательность может спасти детскую жизнь! В случае беды звоните спасателям, по телефону «101».

38.mchs.gov.ru
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