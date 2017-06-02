О безопасности детям нужно говорить каждый день!

Длительные летние каникулы вызывают опасения у спасателей: неосторожное обращение с огнем, бесконтрольное нахождение несовершеннолетних в лесной зоне, на стройках и других опасных объектах, недосмотр у воды – вот неполный перечень причин несчастных случаев, жертвами которых становятся дети. Задача родителей найти нужные слова, простую и понятную форму, доходчиво и наглядно показать и рассказать, как избежать беды.Прежде всего, расскажите детям о правилах пожарной безопасности – о том, что запрещено играть со спичками и зажигалками, разжигать костры, смертельно опасно использовать жидкость для розжига. Не оставляйте детей наедине с электронагревательными приборами и топящимися печами. Расскажите о том, как нужно вести себя в случае пожара, напомните телефон спасения «101».Правила дорожного движения напоминайте ребенку при каждом выходе на проезжую часть. Научите детей осторожному поведению на дороге, покажите им мультфильмы или сюжеты о правилах дорожного движения, о трагических случаях несоблюдения таких норм.Напомните детям, что наиболее травма опасными являются все стройки, заброшенные дома, свалки, лесные и болотистые участки. Ни в коем случае нельзя в одиночку или с друзьями приближаться к таким местам!Жаркая погода непременно привлечет детей к водоемам. Научите ребенка плавать – это может спасти ему жизнь! Однако даже если дети умеют плавать, стоит предупредить их о том, что холодная вода способна вызывать спазмы и судороги, что может привести к трагедии. Объясните детям и опасность болотистых участков, что такое трясина и как необходимо действовать, если вы провалились в илистое место. Так же повышенную опасность в ветреную погоду представляют плавсредства: надувные игрушки и матрасы легко может отнести ветром, изделие может перевернуться, поэтому их разрешено использовать только под контролем взрослых! Лучше всего запретить ребенку самостоятельно приближаться к водоемам: вода – опасная стихия!Спасатели призывают быть бдительными и обращать внимание на оставленных без присмотра детей на проезжей части, вблизи водоемов и лесных массивов. Ваша внимательность может спасти детскую жизнь! В случае беды звоните спасателям, по телефону «101».