Навестили детей, оставшихся без попечения родителей

Целью этого визита было оказание поддержки подросткам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это и юридическая консультация, и содействие в восстановлении утраченных документов, и решение вопросов трудоустройства и т.д.. Сегодня центру необходима помощь полиции, именно поэтому члены Общественного совета, приехав в детское учреждение, пригласили участкового уполномоченного, обслуживающего данную территорию, и старшего инспектора по вопросам миграции, - отметила член Общественного совета Ангелина Попова.-В завершение визита общественники вручили самым маленьким воспитанникам центра подарки: настольные игры, инвентарь для активного отдыха, а также игрушки, которые участвовали в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа».