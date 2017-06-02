Навестили детей, оставшихся без попечения родителей

4 июня представители Общественного совета при управлении МВД России по Ангарскому городскому округу посетили «Центр помощи детям», где воспитываются 70 юных ангарчан-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Целью этого визита было оказание поддержки подросткам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это и юридическая консультация, и содействие в восстановлении утраченных документов, и решение вопросов трудоустройства и т.д.. Сегодня центру необходима помощь полиции, именно поэтому члены Общественного совета, приехав в детское учреждение, пригласили участкового уполномоченного, обслуживающего данную территорию, и старшего инспектора по вопросам миграции- Той категории детей, которые воспитываются в приюте, уделяется недостаточно внимания. Поэтому сегодня мы здесь
, - отметила член Общественного совета Ангелина Попова.- В частности, они нуждаются в помощи со стороны правоохранительных органов в получении правовых знаний, наконец, в разрешении многих житейских проблем. Кстати, благодаря вмешательству сотрудников УМВД многие сироты своевременно восстановили утраченные документы, тем самым избежали ущемления в правах. Мы будем и впредь продолжать эту работу.
В завершение визита общественники вручили самым маленьким воспитанникам центра подарки: настольные игры, инвентарь для активного отдыха, а также игрушки, которые участвовали в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа». Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу