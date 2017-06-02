Костры не жжём до сентября

Анастасия КУРМАЗОВА

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К сожалению, чуда не произошло. И в этом году мы горим не меньше, чем в прошлом. А, может, даже и больше: уже несколько населённых пунктов Иркутской области серьёзно пострадали в результате пожаров, одна деревня сгорела полностью. К нам по этом поводу даже президент Владимир ПУТИН заглянул, хотя сколько лет не был! Видимо, сумели произвести впечатление.В целях предотвращения природных пожаров усилен федеральный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Проводятся внеплановые проверки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, организаций отдыха детей и их оздоровления, туристических баз отдыха, кемпинг-отелей, объектов сельскохозяйственных производств, объектов переработки древесины и пожароопасных объектов. Ездят патрули и летают квадрокоптеры, которые засекают малейший дымок ещё с воздуха. Говорят, собираются даже ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. Иногда доходит до крайностей. Например, в Иркутске запретили проводить на берегу залива традиционный фестиваль барбекю, предложив перенести его в закрытое помещение. Хотя там поблизости не пахнет ни лесом, ни частными деревянными домами, а барбекю готовится вовсе не на костре, а на горячих углях. Как говорится, решили перебдеть.Действует категорический запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание хвороста на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда. Проще говоря, разводить костры нельзя нигде. Исключение сделано только для работ, проводимых специализированными организациями по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством. Полномочия по охране лесов передано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.