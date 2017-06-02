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Костры не жжём до сентября


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Сегодня, 11:23
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Правительством Иркутской области было принято решение о продлении особого противопожарного режима до 1 сентября 2017 года.

К сожалению, чуда не произошло. И в этом году мы горим не меньше, чем в прошлом. А, может, даже и больше: уже несколько населённых пунктов Иркутской области серьёзно пострадали в результате пожаров, одна деревня сгорела полностью. К нам по этом поводу даже президент Владимир ПУТИН заглянул, хотя сколько лет не был! Видимо, сумели произвести впечатление.

В целях предотвращения природных пожаров усилен федеральный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Проводятся внеплановые проверки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, организаций отдыха детей и их оздоровления, туристических баз отдыха, кемпинг-отелей, объектов сельскохозяйственных производств, объектов переработки древесины и пожароопасных объектов. Ездят патрули и летают квадрокоптеры, которые засекают малейший дымок ещё с воздуха. Говорят, собираются даже ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. Иногда доходит до крайностей. Например, в Иркутске запретили проводить на берегу залива традиционный фестиваль барбекю, предложив перенести его в закрытое помещение. Хотя там поблизости не пахнет ни лесом, ни частными деревянными домами, а барбекю готовится вовсе не на костре, а на горячих углях. Как говорится, решили перебдеть.

Действует категорический запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание хвороста на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда. Проще говоря, разводить костры нельзя нигде. Исключение сделано только для работ, проводимых специализированными организациями по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством. Полномочия по охране лесов передано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Анастасия КУРМАЗОВА

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