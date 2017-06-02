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Сделал дело - встречай праздник смело!


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Сегодня, 11:30
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Лето, как всегда, началось с шума во дворах. Только в этом году он не мешал местным жителям, а наоборот, был целью и результатом их трудов.

Сделал дело - встречай праздник смело!
2 июня во дворе 94-го квартала светили не только солнечные, но и вот такие спортивные «Лучики».

Встретиться с пиратами и получить мастер-класс по созданию пиратского костюма, создать команду и поучаствовать в спортивной эстафете, а также насладиться выступлениями различных творческих коллективов - все это в вашем дворе и абсолютно бесплатно.

Сделал дело - встречай праздник смело!
Благодаря тёплой и дружеской атмосфере праздника даже разбойники-пираты играли и веселились вместе со всеми.

2 июня в 94-м и 107-м кварталах состоялись праздники двора - спортивно-развлекательные мероприятия для инициативных и ухаживающих за своим двором жителей. Центр поддержки общественных инициатив совместно с детско-юношеским центром "Перспектива", центром развития творчества детей и юношества "Гармония" и Дворцом творчества детей и молодежи превращает обычные дворовые площадки в настоящую арену для шоу с 25 мая по 8 июня. За этот период организации проводят не менее 35 мероприятий, посвященных Дню города, Дню соседей и, как это было 2 июня, Дню защиты детей.

Ксения БАЛИНА,
фото автора

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