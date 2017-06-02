Сделал дело - встречай праздник смело!

Ксения БАЛИНА,

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Встретиться с пиратами и получить мастер-класс по созданию пиратского костюма, создать команду и поучаствовать в спортивной эстафете, а также насладиться выступлениями различных творческих коллективов - все это в вашем дворе и абсолютно бесплатно.2 июня в 94-м и 107-м кварталах состоялись праздники двора - спортивно-развлекательные мероприятия для инициативных и ухаживающих за своим двором жителей. Центр поддержки общественных инициатив совместно с детско-юношеским центром "Перспектива", центром развития творчества детей и юношества "Гармония" и Дворцом творчества детей и молодежи превращает обычные дворовые площадки в настоящую арену для шоу с 25 мая по 8 июня. За этот период организации проводят не менее 35 мероприятий, посвященных Дню города, Дню соседей и, как это было 2 июня, Дню защиты детей.