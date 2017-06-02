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Не молчи!


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Сегодня, 11:50
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Когда театр меняет всё

Бывают премьеры громкие, обсуждаемые. Бывают провальные. А ещё бывают такие, о которых знают только избранные. Узкий круг. Но для них первый спектакль – событие жизненно важное. Именно так, нисколько не преувеличивая, можно сказать о премьере спектакля «Не молчи» интегрированной театральной студии «Другие», которая прошла в художественном центре в субботу, 3 июня.

Не молчи!
После премьеры. Актёры театра «Другие» и их коллеги из иркутского театра «Радуга».

Мы уже были в гостях в этой театральной студии («Без дураков» - «В» от 16.12.16). Руководит ею Ольга АНДРЕЕВА, очень известный в определённых кругах человек. Та самая, которая буквально всё своё время тратит на работу с детьми-инвалидами. Она бьётся и тащит их так, будто всё это – её собственные дети. Даже несмотря на то, что собственных у неё двое и один требует очень серьёзного ухода. Помогает ей Анастасия ГОРОХОВА, музыкальный педагог. Девушка, которая убеждена: музыка может любого изменить к лучшему.

Не молчи!
В обычном театре сразу были бы видны особенности этих актёров. Но здесь они делают только то, что у них действительно хорошо получается.

Две эти хрупкие девушки в ноябре прошлого года поначалу без всякой поддержки организовали театральную студию для особых детей в Ангарске. Конечно, сначала они прошли специальные курсы, ездили в Иркутск и набирались опыта в точно такой же студии там. Потому что очень хотелось сделать что-то подобное здесь. Невозможно себе представить, как это в наше время, когда все думают только о выживании и деньгах, взять и открыть театральную студию. Для инвалидов! Таких, с которыми работать не просто сложно. Все актёры этой театральной студии имеют поражения головного мозга различной степени тяжести. К сожалению, для большинства этот диагноз становится причиной жизни в четырёх стенах. Родители бы и рады с ними куда-то пойти, да вот куда?

Не молчи!
Режиссёр Ольга АНДРЕЕВА накладывает грим Ксюше.

- Когда мы начинали занятия, многие дети были очень зажаты как психологически, так и физически, - рассказала нашей газете Ольга Андреева. – Вот, например, Паша. Поначалу за него вообще всё говорила бабушка. Дети не общались между собой, просто приходили и уходили. Не имели никакого опыта не то что выступлений, а вообще занятий в творческой студии. И посмотрите, как они изменились за этот короткий промежуток времени! Они расслабились, они дружат, они даже начали ходить в какие-то другие места, например, в кино! Теперь это личности, которые научились выражать себя. Это наше самое главное достижение.

Не молчи!
За полгода занятий актёры кардинально изменились. Даже внешне.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Юлии УСОВОЙ

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