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Что будет?


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Вчера, 13:04
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Начался приём заявок от молодых семей на участие в туристическом слёте «Крепкая семья – крепкая Россия!» (состоится 24 июня), отдел по молодежной политике, ул. К. Маркса, 19, кабинет № 301, e-mail: RaevaYB@mail.angarsk-adm.ru, 19810110@bk.ru, тел.50-41-48.

По 10 июня идёт декада помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, бесплатное консультирование, Центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), телефоны горячей линии: 614-313, 615-884.

7 ИЮНЯ, СРЕДА

15.00 – летний читальный зал «Нескучный книжный сад», центральная городская библиотека.

20.00 – открытие уличной свадебной площадки «Чувства», аллея Любви.

8 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

10.00 – 15.00 – семинар для предпринимателей «Интернет-технологии для продвижения бизнеса», 8 мрн, дом 8, пом.31, регистрация по телефону 8-908-777-06-94  или на сайте: https://bsn1.timepad.ru/events/

14.00 - ярмарка вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65).

15.00 – праздник двора, 19 мрн, дом 2.

16.00 – «Ангарская танцплощадка», парк строителей.

9 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

15.00 – день воинской части 3695, ДК «Нефтехимик».

10 ИЮНЯ, СУББОТА

14.00 – интеллектуально-познавательная игра «Моя Россия», ДК «Одинск».

11 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 - спортивный фестиваль по водным видам спорта среди семей, имеющих детей-инвалидов, Еловское водохранилище, справки по тел. 50-41-57.

17.00 – «Ангарская танцплощадка», парк за ДК «Современник».

12 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

День России

14.00 – праздничные программы в парках ДК «Нефтехимик», ДК «Современник», парке строителей.

14.00 – выездная концертная программа, посвящённая Дню России, от ДЮЦ «Перспектива», с. Одинск.
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