Что будет?

(состоится 24 июня), отдел по молодежной политике, ул. К. Маркса, 19, кабинет № 301, e-mail: RaevaYB@mail.angarsk-adm.ru, 19810110@bk.ru, тел.50-41-48.Центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), телефоны горячей линии: 614-313, 615-884., центральная городская библиотека., аллея Любви.8 мрн, дом 8, пом.31, регистрация по телефону 8-908-777-06-94 или на сайте: https://bsn1.timepad.ru/events/центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65).19 мрн, дом 2.парк строителей.ДК «Нефтехимик».ДК «Одинск».Еловское водохранилище, справки по тел. 50-41-57.парк за ДК «Современник».ДК «Нефтехимик», ДК «Современник», парке строителей.от ДЮЦ «Перспектива», с. Одинск.

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