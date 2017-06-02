Что будет?

Начался приём заявок от молодых семей на участие в туристическом слёте «Крепкая семья – крепкая Россия!»
(состоится 24 июня), отдел по молодежной политике, ул. К. Маркса, 19, кабинет № 301, e-mail: RaevaYB@mail.angarsk-adm.ru, 19810110@bk.ru, тел.50-41-48.
По 10 июня идёт декада помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, бесплатное консультирование,
Центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), телефоны горячей линии: 614-313, 615-884.
15.00 – летний читальный зал «Нескучный книжный сад»
7 ИЮНЯ, СРЕДА
, центральная городская библиотека.20.00 – открытие уличной свадебной площадки «Чувства»
, аллея Любви.
10.00 – 15.00 – семинар для предпринимателей «Интернет-технологии для продвижения бизнеса»,
8 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
8 мрн, дом 8, пом.31, регистрация по телефону 8-908-777-06-94 или на сайте: https://bsn1.timepad.ru/events/14.00 - ярмарка вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста,
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65).15.00 – праздник двора,
19 мрн, дом 2.
16.00 – «Ангарская танцплощадка»,
парк строителей.
9 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА15.00 – день воинской части 3695,
ДК «Нефтехимик».
14.00 – интеллектуально-познавательная игра «Моя Россия»,
10 ИЮНЯ, СУББОТА
ДК «Одинск».
11.00 - спортивный фестиваль по водным видам спорта среди семей, имеющих детей-инвалидов,
11 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Еловское водохранилище, справки по тел. 50-41-57. 17.00 – «Ангарская танцплощадка»,
парк за ДК «Современник».
12 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
День России14.00 – праздничные программы в парках
ДК «Нефтехимик», ДК «Современник», парке строителей.14.00 – выездная концертная программа, посвящённая Дню России,
от ДЮЦ «Перспектива», с. Одинск.