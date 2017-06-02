Другой взгляд

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Один из главных организаторов - 27-летний Сергей КАПУСТИН. Он вырос в Ангарске, но живёт в Иркутске. Живописи учился в ангарской школе искусств № 4, затем окончил архитектурный факультет иркутского политеха. Живопись стала его профессией.25-летний художник Никита НЕФ – внук известного в Ангарске, недавно безвременно ушедшего мастера Олега НЕФА, создателя мастерской «ОНЕКА». Никита нигде не учился живописи, впервые взял кисть в руки в 25 лет и попробовал себя. На выставке представил свои две картины, написанные пальцем. Одна о том, что в хаосе современного мира надо контролировать свой разум. Вторая символично изображает выход из бесконечности. Никита продолжает дело деда вместе с отцом, работает в мастерской «Онека». А ещё читает рэп, недавно вышел его альбом. С группой художников Pro Art познакомился только в этом году, совпал по мировоззрению, теперь будут творить вместе.