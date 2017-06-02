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И к вам залетит


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Вчера, 13:52
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Бывает, что эта капризная птица много лет игнорирует некоторые семьи. Вроде они заслуживают её визита как никто. У них есть всё – любовь, уважение, взаимопонимание, но нет этому продолжения – не рождаются дети. Можно десятилетиями ждать, впадая в отчаяние. А можно сделать ход конём – взять в семью того ребёнка, у которого нет родителей.

И к вам залетит
Александра много лет мечтала о втором ребёнке. А посмотрев в глаза малышам из центра, решила принять сразу двоих.

В субботу, 3 июня, впервые в Ангарске, в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошёл большой праздник – День аиста. Этот праздник был призван познакомить взрослых и детей, которые нуждаются друг в друге. Приглашены были те, кто уже воспитывает приёмных детей или только готовится стать приемными родителями. Их пришло около 30 человек.

В центре помощи детям, в 15 микрорайоне, живут 70 детей от 3 до 18 лет. Раньше такие учреждения назывались детскими домами, сейчас этот термин использовать нельзя. Почему? Потому что это никакой не дом. Как сказала в своём выступлении психолог ЦПД Светлана ПЕТРАЧЕНКОВА родителям:

- Это не дом. Это своеобразный вокзал. На вокзале нельзя жить, там можно только ждать.

Выступление психолога перед родителями вообще было насыщенным. Не надо бояться. Во всём вам окажут помощь многочисленные специалисты школы приёмных родителей и отделения замещающих семей. 24 часа в сутки они на телефонах – консультируют, предотвращают конфликтные ситуации, работают, чтобы каждый ребенок ужился в семье.

И к вам залетит
Настоящее счастье там, где есть дети.

Мы слушали раскрыв рот.

- Не поздно даже брать в семью 15-летнего подростка, - уверяла Светлана Анатольевна. – Вы сделаете для него доброе дело. Пожив с вами пару лет, он узнает, как ведёт себя папа, как ведёт себя мама. Значит, в будущем сможет создать нормальную семью.

В этот день родители прошли с экскурсией по центру, посмотрели концерт, который для них подготовили дети. Они пели про семью. Слушать без слёз было невозможно.

Ребята в центре невероятно талантливые. Уровень концерта высокий – сложные танцы, песни. Пятеро из них за свои таланты этим летом поедут отдыхать в Крым – выиграли путёвки на фестивале «Байкальская звезда». Но при всём том это особые дети.

Они могут не знать элементарного. Например, не узнать на картинке помидор. Ни в коем случае не из-за отставания в развитии, а только потому, что им подают помидор только нарезанным на дольки… Их условия проживания далеки от реальной будущей жизни.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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Вчера, 15:11 - RvjwgxlTus написал(а):
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