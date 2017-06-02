И к вам залетит



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Истории из жизни приёмных родителей читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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В субботу, 3 июня, впервые в Ангарске, в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошёл большой праздник – День аиста. Этот праздник был призван познакомить взрослых и детей, которые нуждаются друг в друге. Приглашены были те, кто уже воспитывает приёмных детей или только готовится стать приемными родителями. Их пришло около 30 человек.В центре помощи детям, в 15 микрорайоне, живут 70 детей от 3 до 18 лет. Раньше такие учреждения назывались детскими домами, сейчас этот термин использовать нельзя. Почему? Потому что это никакой не дом. Как сказала в своём выступлении психолог ЦПД Светлана ПЕТРАЧЕНКОВА родителям:Выступление психолога перед родителями вообще было насыщенным. Не надо бояться. Во всём вам окажут помощь многочисленные специалисты школы приёмных родителей и отделения замещающих семей. 24 часа в сутки они на телефонах – консультируют, предотвращают конфликтные ситуации, работают, чтобы каждый ребенок ужился в семье.Мы слушали раскрыв рот., - уверяла Светлана Анатольевна. –В этот день родители прошли с экскурсией по центру, посмотрели концерт, который для них подготовили дети. Они пели про семью. Слушать без слёз было невозможно.Ребята в центре невероятно талантливые. Уровень концерта высокий – сложные танцы, песни. Пятеро из них за свои таланты этим летом поедут отдыхать в Крым – выиграли путёвки на фестивале «Байкальская звезда». Но при всём том это особые дети.Они могут не знать элементарного. Например, не узнать на картинке помидор. Ни в коем случае не из-за отставания в развитии, а только потому, что им подают помидор только нарезанным на дольки… Их условия проживания далеки от реальной будущей жизни.