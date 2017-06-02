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Народные предприятия начали работать в области


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Вчера, 12:28
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Народные предприятия начали работать в области

Народные предприятия начали работать в Иркутской области. Эта форма собственности является одним из видов акционерных обществ. В ней владельцем является не один человек, а не менее 90% работников. О поддержке создания в регионе таких предприятий было заявлено в прошлом году. Ход реализации проекта сегодня обсудили на совещании, которое прошло под руководством Губернатора Сергея Левченко. Участие в нём приняли министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова, советник Губернатора Иркутской области Александр Рябикин и организаторы народных предприятий.

Интерес к такой форме собственности проявил ряд компаний, в основном малого и среднего бизнеса. Они начали процесс перерегистрации, получение лицензий на ведение определённых видов деятельности, вхождение в соответствующие реестры производителей. Согласно российскому законодательству, акционерами каждого такого предприятия должны быть не менее 46 человек, а работать в них – более 50. Полностью закончили оформление документов и приступили к работе два предприятия. Они работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, три предприятия завершают процесс получения необходимых документов. Они будут действовать в сферах сельского хозяйства и междугородних автоперевозок.

- Народные предприятия работают на тех же основаниях, что и остальные. Тем, кто планирует открыть такие компании, можно зарегистрировать их на территориях опережающего развития, которые созданы в Иркутской области. Там установлены низкие ставки налогов, аналогов которым в России не много. Это могло бы стать хорошей поддержкой начинающим предпринимателям, - сказал Губернатор Сергей Левченко.

irkobl.ru
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