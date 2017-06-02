Народные предприятия начали работать в области

О поддержке создания в регионе таких предприятий было заявлено в прошлом году. Ход реализации проекта сегодня обсудили на совещании, которое прошло под руководством Губернатора Сергея Левченко. Участие в нём приняли министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова, советник Губернатора Иркутской области Александр Рябикин и организаторы народных предприятий.Интерес к такой форме собственности проявил ряд компаний, в основном малого и среднего бизнеса. Они начали процесс перерегистрации, получение лицензий на ведение определённых видов деятельности, вхождение в соответствующие реестры производителей. Согласно российскому законодательству, акционерами каждого такого предприятия должны быть не менее 46 человек, а работать в них – более 50. Полностью закончили оформление документов и приступили к работе два предприятия. Они работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, три предприятия завершают процесс получения необходимых документов. Они будут действовать в сферах сельского хозяйства и междугородних автоперевозок.- сказал Губернатор Сергей Левченко.