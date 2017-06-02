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Ангарская водохранка допущена к эксплуатации


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Вчера, 12:45
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Ангарская водохранка допущена к эксплуатации

После технического освидетельствования место массового отдыха - пляж «Еловский пруд», расположенный в шестом квартале Южного массива г. Ангарска на р. Еловка был допущен к эксплуатации. Границы заплыва в местах купания обозначены буями, также огорожена зона для купания детей. На данную территорию категорически запрещен въезд маломерных судов.

Как пояснил старший государственный инспектор Ангарского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Владимир Агафонов, перед открытием пляжа было проведено водолазное обследование дна акватории и очистка его от постороннего мусора. На берегу установлены информационные стенды с правилами безопасного поведения на воде и телефонами экстренных служб, выставлен спасательный пост. Дежурство осуществляют аттестованные спасатели и медицинский работник.

Специалисты настоятельно рекомендуют отдыхающим открывать купальный сезон только тогда, когда вода прогреется до комфортных температур. Переход из жары в холод чреват летальным исходом, так как резкий перепад температур вполне может спровоцировать мышечные судороги, спазм сосудов, остановку сердца и дыхания.

Источником опасности являются, казалось бы, вполне надежные надувные круги и матрасы, на которых любят плавать взрослые и дети – зачастую они лопаются или переворачиваются от порыва ветра.

Самое главное правило, которое позволит получить только позитивные эмоции от отдыха, забота о детской безопасности! Помните о недопустимости нахождения малолетних вблизи водоемов без присмотра взрослых!


38.mchs.gov.ru
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