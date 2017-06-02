Начался прием документов на денежную выплату для подготовки детей к школе

– Размер выплаты составляет три тысячи рублей на каждого ребенка, который является учащимся общеобразовательной организации или только идет в первый класс. Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных, принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью, - отметил Владимир Родионов.Если семья одновременно имеет право и на выплату, и на обеспечение детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения школьных занятий (либо на предоставление денежного пособия на приобретение одежды и спортивной формы), то граждане могут выбрать одну из мер соцподдержки – три тысячи рублей на подготовку к школе или средства на комплект одежды.По вопросу предоставления выплаты гражданину или его представителю необходимо обращается с заявлением в Управление социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).Более подробную информацию о порядке и условиях назначения данной меры социальной поддержки можно получить на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в разделе «Меры социальной поддержки», «Семья с детьми» http://irkobl.ru/sites/society/socpodderghka/family/index.php, или обратившись в управление социальной защиты по месту жительства, либо в отделы по обслуживанию заявителей государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».