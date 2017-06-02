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Начался прием документов на денежную выплату для подготовки детей к школе


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Вчера, 14:06
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Начался прием документов на денежную выплату для подготовки детей к школе

С 1 июня 2017 года начался прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе, который продлится по 31 августа текущего года. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Министр напомнил, что эта мера социальной поддержки установлена по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко Постановлением регионального Правительства «О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2019 годах».

– Размер выплаты составляет три тысячи рублей на каждого ребенка, который является учащимся общеобразовательной организации или только идет в первый класс. Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных, принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью, - отметил Владимир Родионов.

Если семья одновременно имеет право и на выплату, и на обеспечение детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения школьных занятий (либо на предоставление денежного пособия на приобретение одежды и спортивной формы), то граждане могут выбрать одну из мер соцподдержки – три тысячи рублей на подготовку к школе или средства на комплект одежды.

По вопросу предоставления выплаты гражданину или его представителю необходимо обращается с заявлением в Управление социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).

Более подробную информацию о порядке и условиях назначения данной меры социальной поддержки можно получить на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в разделе «Меры социальной поддержки», «Семья с детьми» http://irkobl.ru/sites/society/socpodderghka/family/index.php, или обратившись в управление социальной защиты по месту жительства, либо в отделы по обслуживанию заявителей государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

irkobl.ru
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