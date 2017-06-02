Он вернулся!

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

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На его афише большие буквы «Я вернулся!».» - услышали недоумённое в фойе перед началом. Как будто отвечая на этот вопрос, Александр Иванович со сцены декламирует: «Я не уходил. Жил, последние три года театр от наветов спасая. Мы скитались, играя в далёких краях». И дальше: «Я вернулся в театр от прорабских строительных дел».Ангарчане помнят, что после ухода из ДК «Современник» «Факел» долго не мог найти себе помещение, потом там шел ремонт.- рассказывает со сцены Александр Иванович. И вот, наконец, он готов снова в полную силу заниматься творчеством. Сейчас этот театральный коллектив настолько неразрывно связан с именем Кононова, что уже немногие помнят, что начинался он другими людьми и в другом месте - с небольшого драмкружка в Доме культуры «Комсомолец». В конце 60-х годов надолго обосновался в ДК «Современник», тогда же получил своё название. И только Александр Кононов, выпускник режиссерского факультета училища ЩУКИНА, сделал «Факел» заметным театральным коллективом не одного лишь Ангарска. Говорят, ни один любительский театр нашей области не поездил столько по миру, как «Факел» при Кононове: Лондон, Монако, Германия, страны Прибалтики…