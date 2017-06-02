.
,

Он вернулся!


0

Сегодня, 11:46
 Количество просмотров: 50
    

5 июня в театральном зале ДК «Нефтехимик» прошел творческий вечер, бенефис заслуженного работника культуры, режиссера заслуженного коллектива народного творчества РФ «Факел» Александра КОНОНОВА. Он отметил двойной юбилей - 70 лет жизни и 50 лет профессиональной деятельности.

Он вернулся!
Александр КОНОНОВ отметил двойной юбилей – 70 лет жизни и 50 лет в профессии.
Фото Николая СТЕРНИНА


На его афише большие буквы «Я вернулся!». «Он что, куда-то уезжал?» - услышали недоумённое в фойе перед началом. Как будто отвечая на этот вопрос, Александр Иванович со сцены декламирует: «Я не уходил. Жил, последние три года театр от наветов спасая. Мы скитались, играя в далёких краях». И дальше: «Я вернулся в театр от прорабских строительных дел».

Ангарчане помнят, что после ухода из ДК «Современник» «Факел» долго не мог найти себе помещение, потом там шел ремонт.

- Театр трудно выживал. Мы ездили на фестивали любительских театров в Финляндию, Братск. Недавно вернулись из Германии, где ставили спектакль по мотивам шотландских сказок. «Антигону» играли прямо на улице. В общем, существовали как цыгане, - рассказывает со сцены Александр Иванович. И вот, наконец, он готов снова в полную силу заниматься творчеством. Сейчас этот театральный коллектив настолько неразрывно связан с именем Кононова, что уже немногие помнят, что начинался он другими людьми и в другом месте - с небольшого драмкружка в Доме культуры «Комсомолец». В конце 60-х годов надолго обосновался в ДК «Современник», тогда же получил своё название. И только Александр Кононов, выпускник режиссерского факультета училища ЩУКИНА, сделал «Факел» заметным театральным коллективом не одного лишь Ангарска. Говорят, ни один любительский театр нашей области не поездил столько по миру, как «Факел» при Кононове: Лондон, Монако, Германия, страны Прибалтики…

Оксана ТИХАЯ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Карманник за работой. Скрытая камера
Салют в честь дня города. Иркутск
Первый полет МС-21
Все новости категории

Спортивные новости
Второе место на чемпионате СФО по тяжелой атлетике
На стены лезть, на ушах стоять
"Серебро" на первенстве России по самбо среди девушек 13-14 лет
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Автопокрышка с секретом
Из Интернета не наливать!
Не назвался
Все новости категории

Общество
Свет в окошке
Если лагерь недоглядел
По ГАЗам
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (97)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru