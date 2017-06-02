Майя НОВИК

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Рекламы было много - Интернет уже год назад был наводнён эскизами художников, информацией, что в фильме снова будет сниматься Сигурни УИВЕР. Говорили, что, наконец-то, будут сведены воедино все ниточки и сюжеты. Я ждала с нетерпением, но просмотр нового фильма вызвал разочарование. Это при том, что я буквально наизусть знаю две первые части (режиссеры Ридли СКОТТ и Джеймс КЭМЕРОН) и являюсь настоящим фанатом этих фильмов.Я считаю, оно того не стоило. Нет, ну, может, кому-то нравится кино про целующихся андроидов, про сумасшедшего робота Вертера, неожиданно превратившегося в профессора Зло, но нормального, здорового, прекрасного экшена, которым славились первые части, тут нет.Ксеноморф выскользнул у режиссера между пальцев, оставив после себя слизь из надерганных у современных писак-глобалистов мыслей и рефлексий. Персонажи никакие. Попыталась вспомнить, как зовут главную героиню, и не смогла. Я не знаю, что именно есть в Сигурни Уивер, но, несмотря на меняющихся режиссеров, она всегда держала внимание зрителя. Харизма? Актерское мастерство? А еще саундтрек! Какой был саундтрек у Кэмерона в «Чужих-2»! Хотелось встать, передернуть затвор какого-нибудь «Хеклера и Коха» и пойти мочить ксеноморфов направо и налево! А остальные герои? Молодой наивный лейтенант ГОРМАН, бравые десантники ВАСКЕС и ДРЕЙК, трусоватый шутник ХАДСОН, смелый капрал ХИГС — просто плеяда образов. Бери и вставляй их в любой блокбастер или в роман.