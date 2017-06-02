Они встретились в начале апреля в одной из автомобильных компаний. 42-летний водитель Александр КУРМАЗОВ приехал поменять стекла автомобилю «скорой помощи» и увидел его – ГАЗ-67, который находился там на сохранении, чтоб не украли. 9 мая они уже вместе участвовали в параде, посвященном Дню Победы. Апрель 2017 года. Так ГАЗ-67 выглядел, когда его увидел новый владелец.2 июня 2017 года. Так автомобиль, за рулём которого сидит Александр КУРМАЗОВ, выглядит сейчас.- Я в городе таких автомобилей не видел,
- признался нашей газете Александр. – Захотелось вернуть ему первоначальный вид и использовать по прямому назначению. Не должны советские автомобили без дела пылиться. Вы посмотрите: ему 65 лет, а он по техническому состоянию фору даст любой современной машине, которые лет через 10 активного использования гнить начинают. Хозяин этого ГАЗика умер 20 лет назад, с тех пор на нем никто особо и не ездил. Последние лет 8 он вообще на улице простоял. Несмотря на это, автомобиль завелся, как только мы аккумулятор установили. И на старом бензине, который у него в баке оставался, я из города доехал до дачи, расположенной в садоводстве «Аэлита».
Для справки: ГАЗ-67 — советский военный полноприводной легковой автомобиль. На завершающей стадии Великой Отечественной войны широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также как лёгкий артиллерийский тягач. Кузов был открытым, рассчитанным на четырёх человек, на полках задних крыльев по бокам могли сесть ещё двое. Там же размещалось стрелковое оружие, боеприпасы (вплоть до 45-миллиметровых снарядов) и специальное оборудование (рация). Для быстрого выхода из машины кузов был бездверным. Передние проёмы в непогоду закрывались брезентовыми фартуками.
Первый ГАЗ-67 сошел с конвейера 23 сентября 1943 года. В Красной армии эти машины любовно звали «козликами».
Перед Курмазовым автомобиль предстал в несколько ином обличии: с дверями, металлической крышей, переделанными стеклами и чужой приборной панелью. И лавок в ней на одну больше, чем в оригинальном исполнении. Зато радиатор родной и не бежит.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
и Александра КУРМАЗОВА
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