.
,

По ГАЗам


0

Сегодня, 12:56
 Количество просмотров: 68
    

Они встретились в начале апреля в одной из автомобильных компаний. 42-летний водитель Александр КУРМАЗОВ приехал поменять стекла автомобилю «скорой помощи» и увидел его – ГАЗ-67, который находился там на сохранении, чтоб не украли. 9 мая они уже вместе участвовали в параде, посвященном Дню Победы.

По ГАЗам
Апрель 2017 года. Так ГАЗ-67 выглядел, когда его увидел новый владелец.

По ГАЗам
2 июня 2017 года. Так автомобиль, за рулём которого сидит Александр КУРМАЗОВ, выглядит сейчас.

- Я в городе таких автомобилей не видел, - признался нашей газете Александр. – Захотелось вернуть ему первоначальный вид и использовать по прямому назначению. Не должны советские автомобили без дела пылиться. Вы посмотрите: ему 65 лет, а он по техническому состоянию фору даст любой современной машине, которые лет через 10 активного использования гнить начинают. Хозяин этого ГАЗика умер 20 лет назад, с тех пор на нем никто особо и не ездил. Последние лет 8 он вообще на улице простоял. Несмотря на это, автомобиль завелся, как только мы аккумулятор установили. И на старом бензине, который у него в баке оставался, я из города доехал до дачи, расположенной в садоводстве «Аэлита».

Для справки: ГАЗ-67 — советский военный полноприводной легковой автомобиль. На завершающей стадии Великой Отечественной войны широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также как лёгкий артиллерийский тягач. Кузов был открытым, рассчитанным на четырёх человек, на полках задних крыльев по бокам могли сесть ещё двое. Там же размещалось стрелковое оружие, боеприпасы (вплоть до 45-миллиметровых снарядов) и специальное оборудование (рация). Для быстрого выхода из машины кузов был бездверным. Передние проёмы в непогоду закрывались брезентовыми фартуками.

Первый ГАЗ-67 сошел с конвейера 23 сентября 1943 года. В Красной армии эти машины любовно звали «козликами».

Перед Курмазовым автомобиль предстал в несколько ином обличии: с дверями, металлической крышей, переделанными стеклами и чужой приборной панелью. И лавок в ней на одну больше, чем в оригинальном исполнении. Зато радиатор родной и не бежит.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
и Александра КУРМАЗОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Карманник за работой. Скрытая камера
Салют в честь дня города. Иркутск
Первый полет МС-21
Все новости категории

Спортивные новости
Второе место на чемпионате СФО по тяжелой атлетике
На стены лезть, на ушах стоять
"Серебро" на первенстве России по самбо среди девушек 13-14 лет
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Автопокрышка с секретом
Из Интернета не наливать!
Не назвался
Все новости категории

Общество
Свет в окошке
Если лагерь недоглядел
По ГАЗам
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (97)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru