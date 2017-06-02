Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

и Александра КУРМАЗОВА

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- признался нашей газете Александр. –Для справки: ГАЗ-67 — советский военный полноприводной легковой автомобиль. На завершающей стадии Великой Отечественной войны широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также как лёгкий артиллерийский тягач. Кузов был открытым, рассчитанным на четырёх человек, на полках задних крыльев по бокам могли сесть ещё двое. Там же размещалось стрелковое оружие, боеприпасы (вплоть до 45-миллиметровых снарядов) и специальное оборудование (рация). Для быстрого выхода из машины кузов был бездверным. Передние проёмы в непогоду закрывались брезентовыми фартуками.Первый ГАЗ-67 сошел с конвейера 23 сентября 1943 года. В Красной армии эти машины любовно звали «козликами».Перед Курмазовым автомобиль предстал в несколько ином обличии: с дверями, металлической крышей, переделанными стеклами и чужой приборной панелью. И лавок в ней на одну больше, чем в оригинальном исполнении. Зато радиатор родной и не бежит.