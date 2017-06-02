Если лагерь недоглядел

Фото Николая СТЕРНИНА



Елена ДОЛГИХ

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В конце апреля областной апелляционный суд оставил в силе решение Ангарского городского суда по иску гражданина Н. к предприятию-владельцу оздоровительного лагеря. Дело находилось в суде почти год: ответчик не признавал своей вины и просил суд отказать в удовлетворении исковых требований в полном объёме. Но точка в этом деле поставлена. А сама ситуация вполне тянет на поучительную.Коротко о самом событии. Работник компании приобрел для своего ребёнка путевку в лагерь. Подросток здесь отдыхал не раз, родители были спокойны - организацией отдыха занимаются профессионалы, всё в лагерной жизни подчинено режиму, на территории есть свой медпункт и круглосуточно находится педиатр.ЧП случилось в последний день смены. Накануне детям объявили, что после ужина будет дискотека, а после прощальный костер. На все лагерные мероприятия отряд ходил полным составом. Детей много, а взрослых на всю ораву – воспитатель и вожатый. На дискотеку пошел весь списочный состав. После танцев началась игра. Не всем ребятишкам она понравилась, но выбора не было, отрядный корпоративный интерес превыше всего. Ребята хаотично носились по территории. Взрослых рядом не было, они, по словам детей, ушли на планёрку. И фонари на улице не горели, хотя было уже темно, около половины одиннадцатого. Убегая от сверстников, герой нашей истории налетел со всего маху на металлический флагшток. Удар пришелся по лицу, и был он такой силы, что у подростка выбило зуб с корнем. Ребёнок упал на землю, в голове шумело, рот начал заполняться кровью. К нему подбежал товарищ, помог подняться и повёл его в сторону медпункта. Педиатр была на месте, она осмотрела ребёнка и… дала ватку.Через какое-то время работники лагеря позвонили родителям: приезжайте, забирайте, ничего страшного, зуб выбил. Мама приехала в течение часа. Сразу бросилось в глаза, что ребёнок вялый, заторможенный. О том, что произошло, ей ничего внятно не сказали, медработник посоветовал обратиться к стоматологу.На следующее утро озабоченный родитель повел подростка в больницу. А вдруг, кроме выбитого постоянного переднего зуба, ребёнок получил сотрясение головного мозга?Ни сам подросток, ни его родители на тот момент еще не знали, что их хождение по мукам только началось. Выбитый с корнем зуб протезировать можно не раньше 18 лет, когда костная ткань челюсти сформируется. А до этого времени нужно каждые полгода устанавливать временную пластинку. Бесплатно такую услугу не оказывают. Ношение пластины доставляет неудобства: язык цепляется за металл и пластик, под них забивается еда, твёрдую пищу откусывать больно. Буквально сразу появились дефекты речи, со временем изменился прикус. Стали дразнить одноклассники, в школу ребёнок ходил как на каторгу. Кроме того, пластина эконом-варианта дала аллергическую реакцию. За последний год все соседние с местом травмы зубы оказались поражены кариесом.