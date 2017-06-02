Кто придёт, когда некому помочьВера Георгиевна БЕЛЯЕВА угощала нас вкусным домашним квасом. Такой деликатес можно ведрами пить, но мы не могли выпить и по стаканчику– 80- летняя женщина смешила нас, рассказывала байки из своей жизни.58 соцработников комплексного центра социального обслуживания населения «Веста» обслуживают 550 ангарчан.
Фото Николая Стернина
Наталья КЕЛИНА, социальный работник комплексного центра социального обслуживания населения «Веста», раскладывает продукты, которые она купила по заказу своей подопечной: что в холодильник, что на стол, чтобы обед приготовить. Вера Георгиевна кивает мне:- Видите, как ловко Наташа хозяйничает, знает, что и куда. За это я её и уважаю. Она для меня как свет в окошке.
Наташа обслуживает Веру Георгиевну три года. До этого женщина жила в Бодайбо, где после инсульта стала инвалидом. Но по характеру она большая оптимистка и юмористка, хотя в квартире еще два инвалида – муж и тяжелобольной сын. О всех заботится дочь Веры Георгиевны и её зять. Но оба целыми днями на работе, в это время их заменяет социальный работник, который по сути уже стал членом семьи – у него ключи от квартиры, он ходит за продуктами в магазин, в аптеку за лекарствами, в ЖЭК, если нужно, приготовит обед или сводит своего подопечного к врачу.
Наталье Келиной 60 лет, она работала бухгалтером в частном предприятии, десять лет назад ушла на пенсию и поняла, что без дела сидеть не может. А раз не может, то и не сидит. Сейчас у Наташи одиннадцать подопечных, в основном все люди пожилого возраста, многие из-за болезни не выходят на улицу, живут замкнуто. Неудивительно, что такие люди иногда выходят из себя – кричат, вредничают.
Ольга КРАСНОВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30