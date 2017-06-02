Свет в окошке

Кто придёт, когда некому помочь

Фото Николая Стернина

Ольга КРАСНОВА

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Наталья КЕЛИНА, социальный работник комплексного центра социального обслуживания населения «Веста», раскладывает продукты, которые она купила по заказу своей подопечной: что в холодильник, что на стол, чтобы обед приготовить. Вера Георгиевна кивает мне:Наташа обслуживает Веру Георгиевну три года. До этого женщина жила в Бодайбо, где после инсульта стала инвалидом. Но по характеру она большая оптимистка и юмористка, хотя в квартире еще два инвалида – муж и тяжелобольной сын. О всех заботится дочь Веры Георгиевны и её зять. Но оба целыми днями на работе, в это время их заменяет социальный работник, который по сути уже стал членом семьи – у него ключи от квартиры, он ходит за продуктами в магазин, в аптеку за лекарствами, в ЖЭК, если нужно, приготовит обед или сводит своего подопечного к врачу.Наталье Келиной 60 лет, она работала бухгалтером в частном предприятии, десять лет назад ушла на пенсию и поняла, что без дела сидеть не может. А раз не может, то и не сидит. Сейчас у Наташи одиннадцать подопечных, в основном все люди пожилого возраста, многие из-за болезни не выходят на улицу, живут замкнуто. Неудивительно, что такие люди иногда выходят из себя – кричат, вредничают.