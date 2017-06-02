За долгожителей!

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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В интернате, который возглавляет Владимир Александрович, живут 405 человек. Самому молодому постояльцу 18 лет. Самой старшей, Екатерине Ивановне ТРУНЕВОЙ, 104 года. Есть еще несколько человек, перешагнувших столетний рубеж. Им обеспечен отличный уход, должное внимание и достаточное общение, то, чего старикам, живущим в собственных квартирах, так порой не хватает.Людей с улицы, нуждающихся в социальной поддержке и находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в интернат не берут. Необходимо направление, которое в Ангарске оформляют через комплексный центр социального обслуживания «Веста». Посторонним на территорию социального учреждения пройти вообще непросто. За покоем постояльцев персонал следит бдительно. Возможно, потому, что директор – бывший военный.