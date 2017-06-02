Приятное с полезным

Фото предоставлено А. САВИНЫМ



Анастасия КУРМАЗОВА

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Идею субботника подал им руководитель ООО «Волна» Павел НЕУДАЧИН, к которому юные спортсмены-велосипедисты обращаются за поддержкой. Он же предоставил мешки под мусор, перчатки и машину, чтобы сразу же этот мусор вывезти.На субботник, несмотря на сумрачную погоду, приходили целыми семьями, всего 46 человек. Место выбрали красивое, но сильно запущенное: берег Китоя, там, где сейчас ведутся работы по берегоукреплению и в будущем должна появиться настоящая набережная. Однако пока там мусорно.