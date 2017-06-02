Приятное с полезным

В минувшие выходные воспитанники детских клубов по месту жительства «Ритм» и «Данко» вместе со своими родителями убирали на берегу Китоя. И на природе отдохнули, и порядок навели.
Фото предоставлено А. САВИНЫМ
Идею субботника подал им руководитель ООО «Волна» Павел НЕУДАЧИН, к которому юные спортсмены-велосипедисты обращаются за поддержкой. Он же предоставил мешки под мусор, перчатки и машину, чтобы сразу же этот мусор вывезти.
На субботник, несмотря на сумрачную погоду, приходили целыми семьями, всего 46 человек. Место выбрали красивое, но сильно запущенное: берег Китоя, там, где сейчас ведутся работы по берегоукреплению и в будущем должна появиться настоящая набережная. Однако пока там мусорно.
Анастасия КУРМАЗОВА
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