Фото из архива Л.В. ВОЙНАРОВИЧ



Наталья ОЖОГИНА



Приглашаем в редакцию 7000-го подписчика БЕЛЯЕВА А.Н. (278 квартал, дом №4), 7500 - ГРАКОВУ (мрн Новый-4, дом №76), 8000 – МЕЛЬНИКОВУ (207 квартал, дом №8), 8500 -ЧАЩУХИНУ (ТЦ «Центр») и

9000 – БРЕДИХИНУ (212 кв-л, дом №14).

Возьмите с собой паспорт, квитанцию и фотографию.

- говорит Людмила Владимировна. -В Ангарске Людмила Владимировна живёт с 1978 года.- рассказывает подписчица. -Наша подписчица там, в Риге, и родилась. А выросла в Казахстане. В 1954 году отец уехал на освоение целины, семья приехала за ним спустя два года в зерносовхоз «Коммунизм».- улыбается Людмила Войнарович. -Недаром говорят, что ничего в жизни не бывает случайного. Здесь наша подписчица вышла замуж, у неё родились и выросли дети. На газету «Время» Людмила Владимировна подписывается 8 лет. Читает в газете всё, особенно нравятся ей 2-я и 3-я страницы, где размещаются свежие новости. А ещё она всегда смотрит «Афишу». Потому что любит ходить в театры и в кино.От нашей газеты подписчице достался в подарок сертификат в Универмаг на Чайковского. Отчиталась: