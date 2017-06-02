Наша 5500-я подписчица Людмила Владимировна ВОЙНАРОВИЧ зашла в редакцию со словами: «Да я уже дорогу к вам знаю!» Оказывается, она уже выигрывала у нас приз! Так же, летом, в прошлом году. Дежа вю. Наша подписчица Людмила Владимировна ВОЙНАРОВИЧ родилась в Риге, выросла в Казахстане, а живёт в Сибири. Судьба!
Фото из архива Л.В. ВОЙНАРОВИЧ- Это, наверное, подарок к юбилею,
- говорит Людмила Владимировна. - Мне 4 июля исполняется 65 лет.
В Ангарске Людмила Владимировна живёт с 1978 года. - Жизнь меня и моих родителей помотала,
- рассказывает подписчица. - Папа у меня вологодский, учился в Ленинграде. От него я узнала, что во время войны на шинелях и телогрейках были деревянные пуговицы, потому что весь металл шел на оружие. Папу призвали в армию, и он приехал учиться в Иркутск, в ИВАТУ (бывший Иркутский военный авиационный институт). А потом его после окончания учёбы отправили в Ригу, и он там познакомился с мамой. А мама у меня череповецкая. Во время войны немцы, когда отступали, всех гражданских забрали с собой. Гнали рядом с собой наших людей, чтобы не бомбили их технику. А мама заболела, и её разрешили оставить на хуторе в Риге.
Наша подписчица там, в Риге, и родилась. А выросла в Казахстане. В 1954 году отец уехал на освоение целины, семья приехала за ним спустя два года в зерносовхоз «Коммунизм». - В Ангарск я тоже попала необычным образом,
- улыбается Людмила Войнарович. - Я после школы поступала в институт культуры в Самаре, не прошла по конкурсу. Решила поехать на БАМ. Но ума не хватило пойти в комитет комсомола, взять путевку. Поехала на свои деньги. Денег не хватило. Так я и попала в Ангарск. Вначале поступила в Усольский химико-технологический техникум. Окончила его и уже приехала в Ангарск. Работаю лаборантом в лаборатории завода катализаторов в АНХК уже 39-й год.
Недаром говорят, что ничего в жизни не бывает случайного. Здесь наша подписчица вышла замуж, у неё родились и выросли дети. На газету «Время» Людмила Владимировна подписывается 8 лет. Читает в газете всё, особенно нравятся ей 2-я и 3-я страницы, где размещаются свежие новости. А ещё она всегда смотрит «Афишу». Потому что любит ходить в театры и в кино.
От нашей газеты подписчице достался в подарок сертификат в Универмаг на Чайковского. Отчиталась:- В прошлый раз я себе хрустальное зеркало выбрала и щипчики.
Наталья ОЖОГИНА
Приглашаем в редакцию 7000-го подписчика БЕЛЯЕВА А.Н. (278 квартал, дом №4), 7500 - ГРАКОВУ (мрн Новый-4, дом №76), 8000 – МЕЛЬНИКОВУ (207 квартал, дом №8), 8500 -ЧАЩУХИНУ (ТЦ «Центр») и
9000 – БРЕДИХИНУ (212 кв-л, дом №14).
Возьмите с собой паспорт, квитанцию и фотографию.