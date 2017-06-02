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Рабочих не хватает


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Сегодня, 10:17
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В минувший четверг, 8 июня, в ангарском центре занятости населения проходила ярмарка вакансий. По информации сотрудников центра, в ярмарке участвовали 20 работодателей, которые предложили около 200 вакансий. Работу искали 300 человек.

Самые востребованные в нашем городе - рабочие. Так, Ангарской нефтехимической компании требуются подсобные рабочие - граждане с ограниченными возможностями ( инвалиды 2-3 группы), «Ангарскому Водоканалу» нужны слесари- ремонтники, «Стройкомлекс» ищет монтажников сантехнического оборудования, уборщиц. Зашедшей в наш город сети магазинов «Командор» требуются продавцы, кладовщики, тестовод - универсал, кондитеры и пекари. Зарплата от 15 тысяч рублей и выше. Самый высокооплачиваемый специалист, который требуется АО « Ангарскнефтехимремстрой», - начальник отдела промышленной безопасности - 70 тысяч рублей.

Ольга КРАСНОВА
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