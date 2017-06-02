Рабочих не хватает

Ольга КРАСНОВА

Самые востребованные в нашем городе - рабочие. Так, Ангарской нефтехимической компании требуются подсобные рабочие - граждане с ограниченными возможностями ( инвалиды 2-3 группы), «Ангарскому Водоканалу» нужны слесари- ремонтники, «Стройкомлекс» ищет монтажников сантехнического оборудования, уборщиц. Зашедшей в наш город сети магазинов «Командор» требуются продавцы, кладовщики, тестовод - универсал, кондитеры и пекари. Зарплата от 15 тысяч рублей и выше. Самый высокооплачиваемый специалист, который требуется АО « Ангарскнефтехимремстрой», - начальник отдела промышленной безопасности - 70 тысяч рублей.