Быстрый паспорт

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Ангарскому городскому округу проводят акцию «Срочное оформление заграничного паспорта детям».
Нынешним летом родители несовершеннолетних детей смогут оформить им заграничные паспорта нового поколения (сроком действия 10 лет) в сжатые сроки. Детям до 14 лет - в течение 10 дней, подросткам от 14 до 18 лет - 15 дней.
Стоимость оформления заграничного паспорта нового поколения для граждан, достигших возраста 14 лет, составит 2450 рублей. Для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет – 1050 рублей. Оформление заграничного паспорта старого образца обойдётся дешевле.
Управление по вопросам миграции напоминает, что при подаче документов на загранпаспорт через единый портал государственных услуг скидка по госпошлине составит 30 процентов.
Елена КЛИМОВА