Быстрый паспорт

Елена КЛИМОВА

Нынешним летом родители несовершеннолетних детей смогут оформить им заграничные паспорта нового поколения (сроком действия 10 лет) в сжатые сроки. Детям до 14 лет - в течение 10 дней, подросткам от 14 до 18 лет - 15 дней.Стоимость оформления заграничного паспорта нового поколения для граждан, достигших возраста 14 лет, составит 2450 рублей. Для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет – 1050 рублей. Оформление заграничного паспорта старого образца обойдётся дешевле.Управление по вопросам миграции напоминает, что при подаче документов на загранпаспорт через единый портал государственных услуг скидка по госпошлине составит 30 процентов.