Наши на БМШ

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото С. ДМИТРЮКА

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Мероприятие это проходит уже много лет и каждый раз собирает полный стадион зрителей и огромное количество участников. На этот раз там было представлено 124 проекта. Иначе и не назовёшь автомобили, которые подвергаются столь значительной переделке, что уже мало чем напоминают оригинал. Если не внешне, то внутренне уж точно.К сожалению, ангарчан на этом празднике техники было в этом году не так много, а в числе особо отмеченных жюри был только один, Сергей ШАБАНОВ, сделавший из старого мокика для своих дочерей мопед Yamaha Jog Китти.Тем более приятно, что единственные машины с аэрографией были из Ангарска и готовил их Сергей ДМИТРЮК, ангарский художник, специализирующийся как раз на автомобилях.