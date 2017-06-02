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Наши на БМШ


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Сегодня, 10:37
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На днях в Иркутске традиционно проходил фестиваль автотюнинга «БайкалМоторШоу».

Наши на БМШ
На этом шоу соревнуются не только авто, но и группы поддержки. Есть даже отдельная номинация для них.

Мероприятие это проходит уже много лет и каждый раз собирает полный стадион зрителей и огромное количество участников. На этот раз там было представлено 124 проекта. Иначе и не назовёшь автомобили, которые подвергаются столь значительной переделке, что уже мало чем напоминают оригинал. Если не внешне, то внутренне уж точно.

К сожалению, ангарчан на этом празднике техники было в этом году не так много, а в числе особо отмеченных жюри был только один, Сергей ШАБАНОВ, сделавший из старого мокика для своих дочерей мопед Yamaha Jog Китти.

Тем более приятно, что единственные машины с аэрографией были из Ангарска и готовил их Сергей ДМИТРЮК, ангарский художник, специализирующийся как раз на автомобилях.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото С. ДМИТРЮКА

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