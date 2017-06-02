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Ангарчане победили в областных соревнованиях «Орленок»


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Вчера, 11:27
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Ангарчане победили в областных соревнованиях «Орленок»

Подведены итоги областного этапа всероссийских соревнований среди старшеклассников «Орленок» (Школа безопасности -2017). Лучшими в этом году стали Ангарчане.

Состязания в силе и ловкости проходили в детском военно-полевом лагере «Комбат». Девять команд старшеклассников показали навыки выживания в лесу, азы оказания первой медицинской помощи, а так же многие другие умения необходимые спасателям.

Ангарчане победили в областных соревнованиях «Орленок»

Строгое и профессианальное судейство обеспечили сотрудники МЧС, байкальского поисково-спасательного отряда, аварийно-спасательной службы и студенты спасательного отряда «Барс». Судьи высоко оценили подготовку ребят из города Ангарска и Иркутска. В упорной борьбе победу одержала команда «Поиск» город Ангарск, уступив второе место своим землякам из команды «Фортуна». Третье место заняли «Юные спасатели» 47-й школы города Иркутска.

Победители соревнований представят Иркутскую область на межрегиональных играх "Школы Безопасности" в Кемерово и Забайкалье.

38.mchs.gov.ru
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