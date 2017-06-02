Ангарчане победили в областных соревнованиях «Орленок»

Подведены итоги областного этапа всероссийских соревнований среди старшеклассников «Орленок» (Школа безопасности -2017). Лучшими в этом году стали Ангарчане.
Состязания в силе и ловкости проходили в детском военно-полевом лагере «Комбат». Девять команд старшеклассников показали навыки выживания в лесу, азы оказания первой медицинской помощи, а так же многие другие умения необходимые спасателям.
Строгое и профессианальное судейство обеспечили сотрудники МЧС, байкальского поисково-спасательного отряда, аварийно-спасательной службы и студенты спасательного отряда «Барс». Судьи высоко оценили подготовку ребят из города Ангарска и Иркутска. В упорной борьбе победу одержала команда «Поиск» город Ангарск, уступив второе место своим землякам из команды «Фортуна».
Третье место заняли «Юные спасатели» 47-й школы города Иркутска.
Победители соревнований представят Иркутскую область на межрегиональных играх "Школы Безопасности" в Кемерово и Забайкалье. 38.mchs.gov.ru