Концерт в исправительной колонии № 14

Концерт прошел 10 июня в клубе учреждения. Певица, известная уникальным тембром, подарила осужденным полуторачасовую концертную программу, состоящую из известных песен «Знай, ты можешь меня не любить», «Роза на снегу», «Мама» и многих других. Любовь Попова с удовольствием общалась со зрителями, рассказывала о своем нелегком, но интересном творческом пути, а в завершении программы пожелала скорейшего возвращения домой.В знак благодарности осужденные подарили исполнительнице огромный букет роз, а после концерта воспользовались возможностью сделать памятное фото с певицей.Организатором концерта выступил заместитель начальника ИК-14 Анатолий Вагин. Как отметила Любовь Попова, основной целью выступления стала поддержка молодых ребят, находящихся в местах лишения свободы.