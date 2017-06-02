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Концерт в исправительной колонии № 14


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Вчера, 12:49
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Концерт в исправительной колонии № 14

Исправительную колонию № 14 (г. Ангарск) с благотворительной концертной программой посетила лауреат международного музыкального фестиваля «Русская душа», исполнительница лирического шансона Любовь Попова.

Концерт прошел 10 июня в клубе учреждения. Певица, известная уникальным тембром, подарила осужденным полуторачасовую концертную программу, состоящую из известных песен «Знай, ты можешь меня не любить», «Роза на снегу», «Мама» и многих других. Любовь Попова с удовольствием общалась со зрителями, рассказывала о своем нелегком, но интересном творческом пути, а в завершении программы пожелала скорейшего возвращения домой.

В знак благодарности осужденные подарили исполнительнице огромный букет роз, а после концерта воспользовались возможностью сделать памятное фото с певицей.

Организатором концерта выступил заместитель начальника ИК-14 Анатолий Вагин. Как отметила Любовь Попова, основной целью выступления стала поддержка молодых ребят, находящихся в местах лишения свободы.

ГУФСИН России по Иркутской области
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