12 лесных пожаров в результате гроз 13 июня

В локализованном состоянии на утро 14 июня перешло пять пожаров: по одному в Казачинско-Ленском, Качугском, Киренском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Огонь на этих очагах остановлен на общей площади 419 га, покрытых лесом, и 118 нелесных гектаров. Продолжают действовать 15 пожаров на общей площади 4668 га, покрытых лесом, и 587 га редколесья: девять – в Катангском районе, по два – в Жигаловском, Качугском и Усть-Кутском районах. Из этих возгораний 11 находятся под наблюдением посредством системы космомониторинга по решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81-84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров». Данные очаги не несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на его тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен.Для обнаружения и тушения лесных пожаров 13 июня было задействовано 268 человек, в том числе 96 пожарных-десантников, а также 56 единиц наземной техники. Три самолета Ан-2 осуществляли авиационный мониторинг в Качугском, Усть-Удинском и Жигаловском районах. Для переброски десантников было задействовано два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 14 часа 30 минут.Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 683 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в 665 случаях выписаны штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 8657 тыс. рублей. Во вторник, 13 июня, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 10 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 13 должностных лиц, а также 512 граждан на общую сумму 1759 тыс. рублей, возбуждено 277 административных расследования.По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный – V – класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Усть-Кутском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Аларском, Боханском, Иркутском, Эхирит-Булагатском и Ольхонском районах. IV класс ожидается в Тайшетском, Нижнеудинском, Черемховском и Баяндаевском районах. III класс – в Усть-Илимском, Ангарском, Шелеховском и Осинском районах.