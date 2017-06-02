Очистили берега и дно Байкала



Основная цель мероприятия – прежде всего, привлечь внимание к проблеме бережного отношения и сохранения экосистемы озера. Спасатели призывают граждан бережно относиться к Байкалу и вместе сохранить природу и его уникальность!

Посёлок Листвянка - это самое популярное место для отдыха не только иркутян, но и многочисленных гостей нашего региона, в том числе и иностранных, а пляжи Зуун-Хагуна в высокий сезон скорее напоминают черноморское побережье. И именно здесь в прибрежных водах и на берегу ежегодно спасатели убирают тонны мусора. Обилие и разнообразие отходов, оставленных человеком, поражают воображение: сотни бутылок, банки, автомобильные диски и покрышки, куски проволоки и арматуры, обрывки рыболовных сетей.Водолазы и спасатели сегодня с утра принялись за уборку в самом глубоком озере в мире. В Листвянке со дна подняли 10 мешков стекла и пластика и более 50 кг металлолома, в Мухорском заливе спасатели очистили береговую линию, к утилизации и дальнейшей переработке собрали более 100 килограммов различного мусора.- отметил спасатель 1 класса Алексей Садовский.