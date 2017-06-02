.
,

Очистили берега и дно Байкала


0

Сегодня, 13:43
 Количество просмотров: 62
    

Очистили берега и дно Байкала

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и сотрудники МЧС, обучающиеся в центре подготовки спасателей имени А.И. Степанова, приняли участие в ежегодной акции по очистке дна озера Байкал вблизи поселка Листвянки Иркутского района и прибрежной зоны Зуун-Хагуна Мухорского залива Малого моря.

Посёлок Листвянка - это самое популярное место для отдыха не только иркутян, но и многочисленных гостей нашего региона, в том числе и иностранных, а пляжи Зуун-Хагуна в высокий сезон скорее напоминают черноморское побережье. И именно здесь в прибрежных водах и на берегу ежегодно спасатели убирают тонны мусора. Обилие и разнообразие отходов, оставленных человеком, поражают воображение: сотни бутылок, банки, автомобильные диски и покрышки, куски проволоки и арматуры, обрывки рыболовных сетей.

Водолазы и спасатели сегодня с утра принялись за уборку в самом глубоком озере в мире. В Листвянке со дна подняли 10 мешков стекла и пластика и более 50 кг металлолома, в Мухорском заливе спасатели очистили береговую линию, к утилизации и дальнейшей переработке собрали более 100 килограммов различного мусора.

Очистили берега и дно Байкала

«С каждым годом участников акции становится все больше. И если раньше мы звонили и приглашали принять участие в таких мероприятиях, то сейчас люди сами спрашивают, узнают, когда и где будет проводиться уборка территории Байкала. Печально, что для всех находится работа: мусора меньше не становится», - отметил спасатель 1 класса Алексей Садовский.

Основная цель мероприятия – прежде всего, привлечь внимание к проблеме бережного отношения и сохранения экосистемы озера. Спасатели призывают граждан бережно относиться к Байкалу и вместе сохранить природу и его уникальность!


38.mchs.gov.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Утверждена программа «Парасибириады – 2017»
11 команд из Ангарска приняли участие в областном туристическом слете
Восемь медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Лето – пик активности квартирных воров
Житель Ангарска требовал вернуть внедорожник разбив стекло эвакуатора
Еще две жертвы мошенников в Ангарске
Все новости категории

Общество
Ночь в театре состоится 24 июня в Иркутском ТЮЗе
Очистили берега и дно Байкала
12 лесных пожаров в результате гроз 13 июня
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (141)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru