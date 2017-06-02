Очистили берега и дно Байкала

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и сотрудники МЧС, обучающиеся в центре подготовки спасателей имени А.И. Степанова, приняли участие в ежегодной акции по очистке дна озера Байкал вблизи поселка Листвянки Иркутского района и прибрежной зоны Зуун-Хагуна Мухорского залива Малого моря.
Посёлок Листвянка - это самое популярное место для отдыха не только иркутян, но и многочисленных гостей нашего региона, в том числе и иностранных, а пляжи Зуун-Хагуна в высокий сезон скорее напоминают черноморское побережье. И именно здесь в прибрежных водах и на берегу ежегодно спасатели убирают тонны мусора. Обилие и разнообразие отходов, оставленных человеком, поражают воображение: сотни бутылок, банки, автомобильные диски и покрышки, куски проволоки и арматуры, обрывки рыболовных сетей.
Водолазы и спасатели сегодня с утра принялись за уборку в самом глубоком озере в мире. В Листвянке со дна подняли 10 мешков стекла и пластика и более 50 кг металлолома, в Мухорском заливе спасатели очистили береговую линию, к утилизации и дальнейшей переработке собрали более 100 килограммов различного мусора.«С каждым годом участников акции становится все больше. И если раньше мы звонили и приглашали принять участие в таких мероприятиях, то сейчас люди сами спрашивают, узнают, когда и где будет проводиться уборка территории Байкала. Печально, что для всех находится работа: мусора меньше не становится»,
- отметил спасатель 1 класса Алексей Садовский.
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Основная цель мероприятия – прежде всего, привлечь внимание к проблеме бережного отношения и сохранения экосистемы озера. Спасатели призывают граждан бережно относиться к Байкалу и вместе сохранить природу и его уникальность!