Ночь в театре состоится 24 июня в Иркутском ТЮЗе

Из 20 заявок режиссёров со всей России для участия в лаборатории были отобраны пять. Это Галина Зальцман, Иван Колдаре, Иван Миневцев из Москвы, Артём Баскаков из Улан-Удэ и Кирилл Витько из Омска. Вместе с актерами Иркутского ТЮЗа они будут работать над отрывками пьес Александра Вампилова – «Утиная охота», «Старший сын», «Дом окнами в поле», «Прошлым летом в Чулимске». Творческие искания оценят иркутские зрители и проголосуют за понравившийся фрагмент. Голосование зрителей за лучший отрывок будущего спектакля состоится 24 июня в 19.00 часов на мероприятии «Ночь в театре». Оценивать работу участников лаборатории будет и театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам, кандидат искусствоведения Павел Руднев (г. Москва). Лучший показ, представленный на лаборатории, будет претендовать на право постановки спектакля в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова.В рамках ночи в театре гостей ждет погружение в 60-е годы прошлого века, где будет представлено иркутское предместье, как в пьесе «Старший сын» Александра Вампилова. Художники постараются создать аутентичное время с помощью интерьера и вещей: черно-белого телевизора, транзисторных приемников, авосек, лавочек, костюмов, причесок, макияжа и прочих деталей.В этом году «Ночь в театре» проходит в рамках Первого международного культурного форума «Байкал-Тотем» при поддержке Губернатора и Правительства Иркутской области.