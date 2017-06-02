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Когда остановиться?


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Сегодня, 11:45
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Бывают в жизни ситуации, когда из большого количества нам надо выбрать что-то одно, будь то образ для выпускного вечера, новая работа или даже жених. Мы перебираем бесконечно, ходим по магазинам, на собеседования или на свидания и никак не можем принять решение. Между тем оптимальный момент, когда нужно остановиться, уже давно математически рассчитан!

Когда остановиться?
Иоганн КЕПЛЕР открыл законы движения планет, но не смог выбрать себе достойную жену.

В 1611 году Иоганну КЕПЛЕРУ, гению, открывшему законы движения планет, срочно понадобилось найти себе новую супругу, поскольку предыдущая умерла, оставив на него двоих детей и домашнее хозяйство. Он решил подобрать несколько кандидаток и среди них выбрать достойнейшую. Как пишет Алекс БЕЛЛОС в книге «Виноградины математики», Кеплер встретился с одиннадцатью потенциальными невестами, а впечатлениями о свиданиях поделился с личным дневником.

Первая претендентка оттолкнула Кеплера своим запахом. Вторая обладала болезненной страстью к дорогим вещам. У третьей хромала репутация. На четвертую невесту было любо-дорого смотреть, но Кеплеру не терпелось увидеться с пятой особой, которая, как поговаривали люди, «была скромной, бережливой, трудолюбивой, старательной женщиной и любящей мачехой». Он сомневался. Да так долго, что претендентки №4 и №5 утратили всякое терпение и выбыли из «состязания». Пришлось продолжить поиски. Дама № 6 была знатной леди, и Кеплер «побоялся, что расходы на пышную свадьбу будут немыслимыми». Седьмая женщина была очень привлекательной. Но поскольку Кеплер познакомился не со всеми дамами из списка, он попросил № 7 дать ему время подумать. Дама оказалась не из тех, кто готов безропотно ждать. Восьмая Кеплеру не понравилась вообще, девятая имела болезненный вид, десятая не подошла бы «даже нетребовательному мужчине», а последняя претендентка была уж слишком молода.

Когда список подошел к концу, Кеплер пришел к выводу, что все, что он делал, было напрасно и в корне неверно. По словам Алекса Беллоса, Иоганну Кеплеру нужна была оптимальная стратегия, направленная на максимизацию вероятности удовлетворения, а не на достижение успеха. Эта схема работает, когда вам нужно выбрать из имеющегося списка потенциального мужа или жену, услугу дантиста или автомеханика, дату проведения мероприятия или претендента на рабочее место.

Наталья ЧЕРНЫХ


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