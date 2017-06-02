Когда остановиться?



Наталья ЧЕРНЫХ

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В 1611 году Иоганну КЕПЛЕРУ, гению, открывшему законы движения планет, срочно понадобилось найти себе новую супругу, поскольку предыдущая умерла, оставив на него двоих детей и домашнее хозяйство. Он решил подобрать несколько кандидаток и среди них выбрать достойнейшую. Как пишет Алекс БЕЛЛОС в книге «Виноградины математики», Кеплер встретился с одиннадцатью потенциальными невестами, а впечатлениями о свиданиях поделился с личным дневником.Первая претендентка оттолкнула Кеплера своим запахом. Вторая обладала болезненной страстью к дорогим вещам. У третьей хромала репутация. На четвертую невесту было любо-дорого смотреть, но Кеплеру не терпелось увидеться с пятой особой, которая, как поговаривали люди, «была скромной, бережливой, трудолюбивой, старательной женщиной и любящей мачехой». Он сомневался. Да так долго, что претендентки №4 и №5 утратили всякое терпение и выбыли из «состязания». Пришлось продолжить поиски. Дама № 6 была знатной леди, и Кеплер «побоялся, что расходы на пышную свадьбу будут немыслимыми». Седьмая женщина была очень привлекательной. Но поскольку Кеплер познакомился не со всеми дамами из списка, он попросил № 7 дать ему время подумать. Дама оказалась не из тех, кто готов безропотно ждать. Восьмая Кеплеру не понравилась вообще, девятая имела болезненный вид, десятая не подошла бы «даже нетребовательному мужчине», а последняя претендентка была уж слишком молода.Когда список подошел к концу, Кеплер пришел к выводу, что все, что он делал, было напрасно и в корне неверно. По словам Алекса Беллоса, Иоганну Кеплеру нужна была оптимальная стратегия, направленная на максимизацию вероятности удовлетворения, а не на достижение успеха. Эта схема работает, когда вам нужно выбрать из имеющегося списка потенциального мужа или жену, услугу дантиста или автомеханика, дату проведения мероприятия или претендента на рабочее место.