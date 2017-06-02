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В кусты!


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Сегодня, 12:50
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Знаете, почему в нашем городе можно годами не устанавливать остановочные павильоны и месяцами не вывозить мешки с мусором? Потому что мы сами допускаем к себе такое отношение властей. Молчим – нам некогда. А ещё несколько десятилетий назад народ не был так равнодушен к бездействию администрации. Они и сейчас, то поколение ангарчан, ого-го! В этом мы убедились, когда в прошлый четверг активные пенсионеры пригласили нас на танцплощадку в парк строителей.

В кусты!
Семья Ивана Семёновича КИРСАНОВА и Нины Григорьевны САПСАЙ родилась три года назад. А познакомились здесь, на танцах.

Это удивительное мероприятие. Для сотен пожилых ангарчан оно стало стимулом активной жизни. Танцевать они ходят дважды в неделю – по четвергам в парк строителей, по воскресеньям – в парк за ДК «Современник», а зимой и в межсезонье танцуют во всех Дворцах культуры.

Сюда ангарские пенсионеры наряжаются, делают причёски, здесь знакомятся и влюбляются, начинают жить вместе, а значит, обретают здоровье и второе дыхание. Кто был здесь хоть раз, понимает – беречь эти танцплощадки надо как зеницу ока. Однако на танцплощадке пожилые люди на нас вывалили целый ворох проблем. Наболело.

Первая и самая очевидная – нехватка лавочек. Танцоры здесь особые, в возрасте, многим даже после одного танца нужен отдых. Когда мы подошли, как раз ведущий вздумал проводить словесную игру. Играли человек 15, остальным пришлось в большинстве своём стоять.

В кусты!
На этих танцах не хватает не только кавалеров, но и сидячих мест, и целой крыши.

Вообще ремонт танцплощадки именно в этом парке проходил не так давно, год-два назад. Тогда и установили капитальные лавочки. До этого выставляли временные, старые, разваливающиеся. Но почему-то этих новых капитальных установили очень мало, всем не хватает.

Кроме того, во время того же ремонта по периметру над лавочками сделали козырьки из поликарбоната. Танцоры говорят, что задумка хорошая – несколько раз бывало, что прямо во время танцев начинался проливной дождь. Тут бы и забежать под эти козырьки и переждать самый ливень. Но, как это часто бывает в нашем городе, исполнение просто безумное. Мало того что между козырьком и стеной по всему периметру расстояние сантиметров 10 и наклон как раз туда. Если спрячешься в дождь под эти козырьки, то всё за шиворот потечёт. Так ещё и первую же зиму козырьки не пережили. Пенсионеры говорят, что от снега их не чистили. Теперь они стоят сломанные.

Администрация АГО почему-то считает, что журналисты газеты «Время» критикуют её действия (или чаще всего бездействия) с каким-то умыслом. Обижаются, доказывают, что работают для людей. Так вот, следующая озвученная пенсионерами проблема повергла нас в шок. И как бы мы ни пытались при подготовке публикации оправдать администрацию, организующую эти танцы, мы ничего в их защиту не придумали. Итак, внимание. В парке строителей нет туалета. Вообще. И все эти пожилые люди - дамы в платьях в пол, кавалеры с палочками и даже инвалиды-колясочники, находящиеся в парке по три часа, - ходят… в кустики. Даже на время их танцев, видимо, привезти биотуалет – это невыполнимая для администрации задача.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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