Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Это удивительное мероприятие. Для сотен пожилых ангарчан оно стало стимулом активной жизни. Танцевать они ходят дважды в неделю – по четвергам в парк строителей, по воскресеньям – в парк за ДК «Современник», а зимой и в межсезонье танцуют во всех Дворцах культуры.Сюда ангарские пенсионеры наряжаются, делают причёски, здесь знакомятся и влюбляются, начинают жить вместе, а значит, обретают здоровье и второе дыхание. Кто был здесь хоть раз, понимает – беречь эти танцплощадки надо как зеницу ока. Однако на танцплощадке пожилые люди на нас вывалили целый ворох проблем. Наболело.Первая и самая очевидная – нехватка лавочек. Танцоры здесь особые, в возрасте, многим даже после одного танца нужен отдых. Когда мы подошли, как раз ведущий вздумал проводить словесную игру. Играли человек 15, остальным пришлось в большинстве своём стоять.Вообще ремонт танцплощадки именно в этом парке проходил не так давно, год-два назад. Тогда и установили капитальные лавочки. До этого выставляли временные, старые, разваливающиеся. Но почему-то этих новых капитальных установили очень мало, всем не хватает.Кроме того, во время того же ремонта по периметру над лавочками сделали козырьки из поликарбоната. Танцоры говорят, что задумка хорошая – несколько раз бывало, что прямо во время танцев начинался проливной дождь. Тут бы и забежать под эти козырьки и переждать самый ливень. Но, как это часто бывает в нашем городе, исполнение просто безумное. Мало того что между козырьком и стеной по всему периметру расстояние сантиметров 10 и наклон как раз туда. Если спрячешься в дождь под эти козырьки, то всё за шиворот потечёт. Так ещё и первую же зиму козырьки не пережили. Пенсионеры говорят, что от снега их не чистили. Теперь они стоят сломанные.Администрация АГО почему-то считает, что журналисты газеты «Время» критикуют её действия (или чаще всего бездействия) с каким-то умыслом. Обижаются, доказывают, что работают для людей. Так вот, следующая озвученная пенсионерами проблема повергла нас в шок. И как бы мы ни пытались при подготовке публикации оправдать администрацию, организующую эти танцы, мы ничего в их защиту не придумали. Итак, внимание. В парке строителей нет туалета. Вообще. И все эти пожилые люди - дамы в платьях в пол, кавалеры с палочками и даже инвалиды-колясочники, находящиеся в парке по три часа, - ходят… в кустики. Даже на время их танцев, видимо, привезти биотуалет – это невыполнимая для администрации задача.