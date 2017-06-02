Вторая жизнь вещей

8 и 9 июня в микрорайоне Китой проходила акция центра поддержки общественных инициатив «Поделись теплом». В ДК «Лесник» привезли огромное количество бывших в употреблении, но ещё вполне пригодных для носки вещей. Забрать их могли все желающие. Для всех, кому это нужно, привезли обувь, одежду и даже зимние пальто.
Фото Николая СТЕРНИНА
Специалист по работе с населением Екатерина УРИНА, рассказала нашей газете, что подобная акция проводится в отдалённых микрорайонах не в первый раз и всегда пользуется успехом.- Первый раз мы привозили вещи в Китой 27 января. В марте подобная акция прошла в микрорайоне Цементный. И сейчас люди ко мне подходили, спрашивали, когда снова туда приедем. Пока им приходится добираться до Китоя. Я специально подольше сижу здесь, во Дворце, не до 18.00, как было написано в объявлениях, а до 20.00. Чтобы они успели подойти. Всех уже оповестила.
Кто приходит за вещами? Народ самый разный. Говорят, в основном из многодетных семей. Живущие в Китое и в ближайших садоводствах. На открытие пришло сразу более двадцати человек. Детские вещи, разложенные на отдельном столе, разобрали полностью. На второй день остались в основном лишь обувь и тёплые вещи. В жаркие летние дни, видимо, думать о холодах не хочется. Хотя Екатерина Николаевна, следящая за процессом, многим говорит: «Берите сейчас, зимой пригодится!»
Впрочем, верхняя одежда тоже пользуется спросом. Люди и в самом деле примеряют, выбирают, одеваются. А куда деваться, если купить всё это в магазине нет возможности?
Анастасия КУРМАЗОВА
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