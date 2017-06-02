Вторая жизнь вещей

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

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Специалист по работе с населением Екатерина УРИНА, рассказала нашей газете, что подобная акция проводится в отдалённых микрорайонах не в первый раз и всегда пользуется успехом.Кто приходит за вещами? Народ самый разный. Говорят, в основном из многодетных семей. Живущие в Китое и в ближайших садоводствах. На открытие пришло сразу более двадцати человек. Детские вещи, разложенные на отдельном столе, разобрали полностью. На второй день остались в основном лишь обувь и тёплые вещи. В жаркие летние дни, видимо, думать о холодах не хочется. Хотя Екатерина Николаевна, следящая за процессом, многим говорит:Впрочем, верхняя одежда тоже пользуется спросом. Люди и в самом деле примеряют, выбирают, одеваются. А куда деваться, если купить всё это в магазине нет возможности?