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В лесу как дома


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Вчера, 18:10
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Не зря говорят, что Ангарск – город талантливых людей. Причём талантливы мы в самых разных областях. Вот и у нашего 7000-го подписчика Анатолия Николаевича БЕЛЯЕВА очень необычный талант. Он ориентируется в лесу как дома. Мало того что он никогда в нём не потеряется, он ещё любит тихую охоту и никогда не выходит из леса с пустыми руками.

В лесу как дома
Анатолий БЕЛЯЕВ сказал, что с подарком разберётся жена. Она лучше знает, какой сорт чая или кофе выбрать.

- Я очень люблю лес, - говорит подписчик. - И знаю, в каком лесу какой гриб растет. Определяю всё по местности, по растительности. Зашёл, посмотрел, понял: в этом лесу нечего искать. А вот в этом стоит походить. А когда сезон начинается, все леса мои. Я знаю, где найти орехи, чернику, бруснику, клюкву, клубнику, грибы. Есть зимовье возле Култука, куда я постоянно езжу.

Анатолий Николаевич работал в Ангарске на двух предприятиях. Он приехал сюда по распределению из Ярославля в 1973 году на АЭМЗ. Работал на заводе бригадиром электромонтеров. Потом, когда на предприятии возникли проблемы с заработной платой, в 1993 году ушёл на НПЗ. Проработал там оперативным дежурным до декабря 2015 года.

В Ангарск наш подписчик попал, уже будучи женатым, жену зовут Людмила Александровна. Здесь у молодых родились дети - сын Алексей и дочь Татьяна. Дети уже взрослые. Татьяна окончила Байкальский государственный институт экономики (бывший нархоз), у Алексея два высших образования (ИГУ и тоже Байкальский институт экономики). Сейчас у Беляевых подрастают внучка Маша и внук Константин.

На газету Анатолий Николаевич подписывается с 1977 года. Уже 40 лет.

- В газете я новости люблю читать, следить за жизнью города, - говорит подписчик. – Он ведь и на моих глазах тоже строился. Я когда в 1973 году на АЭМЗ приехал, одни стены были, завод только построили. Тогда как раз оборудование завозили и всё подключали…

От нашей газеты подписчику достался сертификат в чайно-кофейные отделы ТД «Гефест» и «Силуэт».

Наталья ОЖОГИНА,
фото автора


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7500-го - ГРАКОВУ (мрн Новый-4, дом №76),
8000-го – МЕЛЬНИКОВУ (207 квартал, дом №8),
8500-го - ЧАЩУХИНУ (ТЦ «Центр»),
9000-го – БРЕДИХИНУ (212 квартал, дом №14) и
9500-го - ВЛАСОВА А.И. (60 квартал, дом №5/6).

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