В лесу как дома

Наталья ОЖОГИНА,

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Приглашаем в редакцию подписчиков:



7500-го - ГРАКОВУ (мрн Новый-4, дом №76),

8000-го – МЕЛЬНИКОВУ (207 квартал, дом №8),

8500-го - ЧАЩУХИНУ (ТЦ «Центр»),

9000-го – БРЕДИХИНУ (212 квартал, дом №14) и

9500-го - ВЛАСОВА А.И. (60 квартал, дом №5/6).



Приходите за подарками! Возьмите с собой паспорт, квитанцию и вашу любимую фотографию.

- говорит подписчик. -Анатолий Николаевич работал в Ангарске на двух предприятиях. Он приехал сюда по распределению из Ярославля в 1973 году на АЭМЗ. Работал на заводе бригадиром электромонтеров. Потом, когда на предприятии возникли проблемы с заработной платой, в 1993 году ушёл на НПЗ. Проработал там оперативным дежурным до декабря 2015 года.В Ангарск наш подписчик попал, уже будучи женатым, жену зовут Людмила Александровна. Здесь у молодых родились дети - сын Алексей и дочь Татьяна. Дети уже взрослые. Татьяна окончила Байкальский государственный институт экономики (бывший нархоз), у Алексея два высших образования (ИГУ и тоже Байкальский институт экономики). Сейчас у Беляевых подрастают внучка Маша и внук Константин.На газету Анатолий Николаевич подписывается с 1977 года. Уже 40 лет.- говорит подписчик. –От нашей газеты подписчику достался сертификат в чайно-кофейные отделы ТД «Гефест» и «Силуэт».