Не растерялись



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото предоставлено

ангарским отделением Всероссийского

общества инвалидов



Победителем среди 14 команд Сибирского федерального округа стала Иркутская область, в составе которой выступали четыре ангарчанина: Евгений БУЙНИЦКИЙ, Зинаида АДУШИНОВА, Екатерина ВОРОНКОВА и Максим СЕМЕНКОВ.Фестиваль был посвящен году Экологии в России, и практически все вопросы в интеллектуальных играх касались всего, что связано с природой и ее охраной. Любовь к передачам, посвященным животным, помогла Евгению Буйницкому быстрее остальных ответить, что хвост и крылья колибри составляют большую часть птицы. Катя Воронкова сообразила, что в Британии 20 тысяч существ, не занесенных в Красную книгу, - это привидения. Не зная французского языка, Катя же догадалась, что заимствованным словом, которое в дословном переводе на русский означает «собака-ищейка», является «браконьер».Смекалка ангарчан помогла команде Иркутской области в «Брейн-ринге» завоевать третье место. Капитан команды Евгений Буйницкий победил всех соперников в шашках. Зинаиде Адушиновой не было равных в шахматах. В «Что? Где? Когда?» стали пятыми. Домой вместе с кубком победителей наши ребята привезли шашки, шахматы и другие настольные игры.