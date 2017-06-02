.
,

Не растерялись


0

Вчера, 18:19
 Количество просмотров: 377
    

С 5 по 9 июня в Кемерове проходил фестиваль интеллектуальных игр Всероссийского общества инвалидов «Крепкий орешек-2017».

Не растерялись
Команда Иркутской области на бал-маскарад «Читая Пушкина» пришла в костюмах пушкинской эпохи, которые им специально для фестиваля предоставил ДК «Нефтехимик».

Победителем среди 14 команд Сибирского федерального округа стала Иркутская область, в составе которой выступали четыре ангарчанина: Евгений БУЙНИЦКИЙ, Зинаида АДУШИНОВА, Екатерина ВОРОНКОВА и Максим СЕМЕНКОВ.

Фестиваль был посвящен году Экологии в России, и практически все вопросы в интеллектуальных играх касались всего, что связано с природой и ее охраной. Любовь к передачам, посвященным животным, помогла Евгению Буйницкому быстрее остальных ответить, что хвост и крылья колибри составляют большую часть птицы. Катя Воронкова сообразила, что в Британии 20 тысяч существ, не занесенных в Красную книгу, - это привидения. Не зная французского языка, Катя же догадалась, что заимствованным словом, которое в дословном переводе на русский означает «собака-ищейка», является «браконьер».

Смекалка ангарчан помогла команде Иркутской области в «Брейн-ринге» завоевать третье место. Капитан команды Евгений Буйницкий победил всех соперников в шашках. Зинаиде Адушиновой не было равных в шахматах. В «Что? Где? Когда?» стали пятыми. Домой вместе с кубком победителей наши ребята привезли шашки, шахматы и другие настольные игры.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото предоставлено
ангарским отделением Всероссийского
общества инвалидов
Вчера, 21:46 - Edwinnox написал(а):
Это мой аватар
Plumpers Boobs ! Only For You!# 6239623 Tits photos !!! Look Now !! # 7185642
  • Сообщений: 56
  • Публикаций: 0
  • ICQ: 375611144

|

Сегодня, 01:58 - Edwinnox написал(а):
Это мой аватар
Plumpers Boobs ! Only For You!# 6510614 Tits photos !!! Look Now !! # 347369
  • Сообщений: 56
  • Публикаций: 0
  • ICQ: 375611144

|

Сегодня, 03:19 - Frankminny написал(а):
Это мой аватар
SlimCELL ! , - . " " , , : , , ! ! : http://slim.bestsky.info
  • Сообщений: 1
  • Публикаций: 0
  • ICQ:

|

Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Утверждена программа «Парасибириады – 2017»
11 команд из Ангарска приняли участие в областном туристическом слете
Восемь медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Берегитесь «альпинистов»
Пришлось заплатить
Девочка выпала из окна
Все новости категории

Общество
Не растерялись
В лесу как дома
Вторая жизнь вещей
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (171)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru