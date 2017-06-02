Если невмоготу

Недавно руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Денис БЫКОВ рассказал об изменениях, внесённых в «Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта». По словам чиновника, теперь собственникам будет легче добиваться переноса сроков проведения отдельных видов работ по капремонту своих домов на более ранние сроки.Капитальный ремонт этого года уже начался. В этом году в нашем городе должны отремонтировать 56 домов.
Соответствующее постановление правительства Иркутской области было подписано 26 мая 2017 года (№342-ПП). В первую очередь из порядка был исключён критерий по уровню собираемости взносов не ниже 90% по дому. Также теперь с инициативой провести некоторые работы раньше запланированного срока может выступить не только общее собрание собственников, но и управляющая организация. Для этого будет необходимо представить в фонд только решение о необходимости проведения капитального ремонта в более ранние сроки и пакет соответствующих документов (копии техпаспорта дома, актов сезонных осмотров и т.д.). Главное – обязательно должно быть заключение специализированной организации, доказывающее необходимость переноса работ.
Например, намечен в доме ремонт ещё только через пять лет. И вроде бы всё нормально, но вот крыша уже сейчас никуда не годится. Конечно, управляющей компании будет гораздо быстрее и проще оформить все необходимые документы для переноса этого вида работ на более ранние сроки, тем более что теперь неважно, сколько процентов жителей этого дома вовремя платят за капремонт.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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