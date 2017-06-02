Если невмоготу

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Соответствующее постановление правительства Иркутской области было подписано 26 мая 2017 года (№342-ПП). В первую очередь из порядка был исключён критерий по уровню собираемости взносов не ниже 90% по дому. Также теперь с инициативой провести некоторые работы раньше запланированного срока может выступить не только общее собрание собственников, но и управляющая организация. Для этого будет необходимо представить в фонд только решение о необходимости проведения капитального ремонта в более ранние сроки и пакет соответствующих документов (копии техпаспорта дома, актов сезонных осмотров и т.д.). Главное – обязательно должно быть заключение специализированной организации, доказывающее необходимость переноса работ.Например, намечен в доме ремонт ещё только через пять лет. И вроде бы всё нормально, но вот крыша уже сейчас никуда не годится. Конечно, управляющей компании будет гораздо быстрее и проще оформить все необходимые документы для переноса этого вида работ на более ранние сроки, тем более что теперь неважно, сколько процентов жителей этого дома вовремя платят за капремонт.