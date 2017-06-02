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Учите стихи!


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Сегодня, 00:43
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Есть такая ангарская народная примета – если видишь на улице библиотекарей с книгами, значит, наступило лето.

Сотрудники библиотеки на площади Ленина Ольга МАСЕЕВА и Марина ЗАБАНОВА теперь каждый четверг, с 12.30 до 14.00, работают на входе в парк, под колоннами. На столе у них книги, которые к лету тоннами несут в библиотеку читатели. В четверг, 15 июня, на столе были современные романы - ПРИСТАВКИН, Р.ТАГОР, АЗИМОВ и другие авторы. Как рассказала нашей газете Марина Георгиевна:

- Лето – пора ремонтов. Люди вывозят из дома книги как ненужный хлам. В прошлом году нам привезли целый грузовик книг, оставшихся от дедушки. Среди них все книги серии «Всемирная литература». Мы их с радостью приняли, это настоящее сокровище! В советское время люди с большим трудом книги собирали. А сегодня внук не оценил то наследство, которое ему осталось…

Если подаренные книги в фондах библиотеки уже есть, то их безвозмездно дарят людям летом на улицах города. Хотя нет, врём, не совершенно безвозмездно – просят рассказать любое стихотворение. Для некоторых и эта плата слишком высока. Первый же потенциальный читатель, мальчишка лет десяти, увидев книги, аж на ходу спрыгнул с велосипеда, побежал к столу, а узнав цену, заскочил на велик и быстро уехал. Ещё минут пять ездил кругами, но, видимо, ничего так и не вспомнил.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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