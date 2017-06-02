Учите стихи!

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Сотрудники библиотеки на площади Ленина Ольга МАСЕЕВА и Марина ЗАБАНОВА теперь каждый четверг, с 12.30 до 14.00, работают на входе в парк, под колоннами. На столе у них книги, которые к лету тоннами несут в библиотеку читатели. В четверг, 15 июня, на столе были современные романы - ПРИСТАВКИН, Р.ТАГОР, АЗИМОВ и другие авторы. Как рассказала нашей газете Марина Георгиевна:Если подаренные книги в фондах библиотеки уже есть, то их безвозмездно дарят людям летом на улицах города. Хотя нет, врём, не совершенно безвозмездно – просят рассказать любое стихотворение. Для некоторых и эта плата слишком высока. Первый же потенциальный читатель, мальчишка лет десяти, увидев книги, аж на ходу спрыгнул с велосипеда, побежал к столу, а узнав цену, заскочил на велик и быстро уехал. Ещё минут пять ездил кругами, но, видимо, ничего так и не вспомнил.