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Победа над собой


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Сегодня, 00:52
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На чемпионате Иркутской области по бочче среди людей с ограниченными возможностями, прошедшем в Шелехове, ангарские инвалиды в личном зачете завоевали больше всех наград: 2 золотые и 2 серебряные медали. Плюс серебро в общекомандном зачете.

Победа над собой
Люди, которые не сдаются. Справа налево: Ирина ЕРМАКОВА, Надежда ГОРШКОВА, Вера ПЕРМЯКОВА, Светлана КОЛМАКОВА.

Игра в бочче – это броски мячей на точность, одно из немногих состязаний, доступных для людей в инвалидных колясках.

Эдуард ГАВРИЛКИН, лишившийся ног в результате несчастного случая, показал лучший результат среди ампутантов. Вера ПЕРМЯКОВА, потерявшая подвижность в результате заболевания, и Светлана КОЛМАКОВА, ставшая инвалидом в результате травмы, завоевали серебро. Самую важную победу не только над соперниками, но и над собой одержала Ирина ЕРМАКОВА. Женщина – инвалид с детства. В 18 лет к диагнозу ДЦП у нее добавилась тяжелая травма, после которой ноги совсем перестали действовать. Ее результат – золото - удивил даже Александра ВАРЕНКОВА, тренера инвалидов-колясочников.

Маргарита ЗАДОРИНА
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