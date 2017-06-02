Победа над собой

Маргарита ЗАДОРИНА

Игра в бочче – это броски мячей на точность, одно из немногих состязаний, доступных для людей в инвалидных колясках.Эдуард ГАВРИЛКИН, лишившийся ног в результате несчастного случая, показал лучший результат среди ампутантов. Вера ПЕРМЯКОВА, потерявшая подвижность в результате заболевания, и Светлана КОЛМАКОВА, ставшая инвалидом в результате травмы, завоевали серебро. Самую важную победу не только над соперниками, но и над собой одержала Ирина ЕРМАКОВА. Женщина – инвалид с детства. В 18 лет к диагнозу ДЦП у нее добавилась тяжелая травма, после которой ноги совсем перестали действовать. Ее результат – золото - удивил даже Александра ВАРЕНКОВА, тренера инвалидов-колясочников.