Победа над собой

На чемпионате Иркутской области по бочче среди людей с ограниченными возможностями, прошедшем в Шелехове, ангарские инвалиды в личном зачете завоевали больше всех наград: 2 золотые и 2 серебряные медали. Плюс серебро в общекомандном зачете.Люди, которые не сдаются. Справа налево: Ирина ЕРМАКОВА, Надежда ГОРШКОВА, Вера ПЕРМЯКОВА, Светлана КОЛМАКОВА.
Игра в бочче – это броски мячей на точность, одно из немногих состязаний, доступных для людей в инвалидных колясках.
Эдуард ГАВРИЛКИН, лишившийся ног в результате несчастного случая, показал лучший результат среди ампутантов. Вера ПЕРМЯКОВА, потерявшая подвижность в результате заболевания, и Светлана КОЛМАКОВА, ставшая инвалидом в результате травмы, завоевали серебро. Самую важную победу не только над соперниками, но и над собой одержала Ирина ЕРМАКОВА. Женщина – инвалид с детства. В 18 лет к диагнозу ДЦП у нее добавилась тяжелая травма, после которой ноги совсем перестали действовать. Ее результат – золото - удивил даже Александра ВАРЕНКОВА, тренера инвалидов-колясочников.
Маргарита ЗАДОРИНА