.
,

Нашли друг друга


0

Сегодня, 01:13
 Количество просмотров: 143
    

Странная полоса какая-то пошла у нашей газеты. Антонина Степановна МЕЛЬНИКОВА, наша 8000-я подписчица, тоже второй раз у нас получает приз.

Нашли друг друга
Наша подписчица Антонина МЕЛЬНИКОВА родилась в День России.

- Первый раз я стала победительницей осенью прошлого года, - напоминает подписчица. – Я тогда пришла к вам со словами: «Я до этого никогда и ничего не выигрывала». И вы в прошлый раз мне сказали: «Ну это только начало!» Более того, ваш приз пришёлся кстати к моему дню рождения - 12 июня мне исполнилось 67 лет. И вот я смотрю газету, вижу – приглашают Мельникову. Думаю, неужели меня?

Выходит, повезло нашей читательнице не только с призами. У неё ещё и день рождения в День России.

- Да, мне Ельцин сделал хороший подарок, - смеётся Антонина Степановна, - у меня всегда выходной в день рождения.

Антонина Мельникова живёт в Ангарске с 1981 года. Сюда приехала из Красноярска, когда поменяла квартиру. И ей наш город гораздо больше нравится. Несмотря на то, что в Красноярске у неё родственники: сестра, внучка и правнучек.

- Здесь всё рядом, как в деревне. Я в «квартале» живу. Работала в ЦМСЧ-28 медсестрой, а это прямо около моего дома. И так всё – в шаговой доступности. Магазины рядом. На Китой люблю ходить. Очень удобно. И уютно. Я вот что думаю: наш город - Близнец по гороскопу. И я тоже Близнец. Поэтому мы и не хотим расставаться.

Газету наша подписчица выписывает с тех пор, как приехала в город.

- Всё читаю в газете, но особенно люблю «Письма без цензуры», когда люди сами про свои проблемы и радости пишут.

Нашей подписчице достался в подарок сертификат от кондитерской фабрики «Радуга вкуса».

Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Выбор «Ангары»
В городской черте
Дважды вторые
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Оба не правы
До чего дошёл прогресс
Отдали сами
Все новости категории

Общество
Пациенты выбрали
Нашли друг друга
Победа над собой
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (187)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru