Нашли друг друга



Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

- напоминает подписчица. –Выходит, повезло нашей читательнице не только с призами. У неё ещё и день рождения в День России.смеётся Антонина Степановна, -Антонина Мельникова живёт в Ангарске с 1981 года. Сюда приехала из Красноярска, когда поменяла квартиру. И ей наш город гораздо больше нравится. Несмотря на то, что в Красноярске у неё родственники: сестра, внучка и правнучек.Газету наша подписчица выписывает с тех пор, как приехала в город.Нашей подписчице достался в подарок сертификат от кондитерской фабрики «Радуга вкуса».