Нашли друг друга

Странная полоса какая-то пошла у нашей газеты. Антонина Степановна МЕЛЬНИКОВА, наша 8000-я подписчица, тоже второй раз у нас получает приз. Наша подписчица Антонина МЕЛЬНИКОВА родилась в День России.- Первый раз я стала победительницей осенью прошлого года,
- напоминает подписчица. – Я тогда пришла к вам со словами: «Я до этого никогда и ничего не выигрывала». И вы в прошлый раз мне сказали: «Ну это только начало!» Более того, ваш приз пришёлся кстати к моему дню рождения - 12 июня мне исполнилось 67 лет. И вот я смотрю газету, вижу – приглашают Мельникову. Думаю, неужели меня?
Выходит, повезло нашей читательнице не только с призами. У неё ещё и день рождения в День России.- Да, мне Ельцин сделал хороший подарок, -
смеётся Антонина Степановна, - у меня всегда выходной в день рождения.
Антонина Мельникова живёт в Ангарске с 1981 года. Сюда приехала из Красноярска, когда поменяла квартиру. И ей наш город гораздо больше нравится. Несмотря на то, что в Красноярске у неё родственники: сестра, внучка и правнучек.- Здесь всё рядом, как в деревне. Я в «квартале» живу. Работала в ЦМСЧ-28 медсестрой, а это прямо около моего дома. И так всё – в шаговой доступности. Магазины рядом. На Китой люблю ходить. Очень удобно. И уютно. Я вот что думаю: наш город - Близнец по гороскопу. И я тоже Близнец. Поэтому мы и не хотим расставаться.
Газету наша подписчица выписывает с тех пор, как приехала в город.
- Всё читаю в газете, но особенно люблю «Письма без цензуры», когда люди сами про свои проблемы и радости пишут.
Нашей подписчице достался в подарок сертификат от кондитерской фабрики «Радуга вкуса».
Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА