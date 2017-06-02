.
,

Пациенты выбрали


0

Сегодня, 01:19
 Количество просмотров: 244
    

- Ты у нас вчера была и телевизор украла! – с такими словами пьяный житель 21-го квартала закрыл в квартире на подселении участкового терапевта Екатерину ПИНИГИНУ, которая пришла туда не на вызов, а по долгу службы - пригласить на флюорографию жильцов, давно не посещавших поликлинику.

Пациенты выбрали
Екатерине ПИНИГИНОЙ (в центре) 66 лет, стаж работы врачом 43 года, 33 из них – в поликлинике №1. С победой её поздравляют (на фото слева направо) главный врач городской больницы №1 Иван КРЫВОВЯЗЫЙ, директор Ангарского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Анастасия ГОРДИНА, заместитель директора Иркутского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Наталья ВОРОНИНА, директор Иркутского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Кристина СОСОВА.

Кто-то другой после заточения, возможно, плюнул бы на социально неблагополучных пациентов и ушел в частный медицинский центр деньги зарабатывать. Екатерина Дмитриевна продолжила обслуживать свой четвертый участок – десять кварталов, расположенных в районе круглого рынка, где проживают почти 2 тысячи человек. Больше сотни из них назвали Пинигину «Народным врачом». Причем в десятку лучших докторов Ангарска, по мнению пациентов, она попадает второй год подряд.

Пациенты выбрали
Лауреаты конкурса «Народный врач» на фото внизу, слева направо: Ольга КУПЧИЙ, Екатерина ПИНИГИНА, Нина ХАМЕЕВА, Ирина МОТОРИНА. В верхнем ряду, 3-й слева Небиулла АЛИУЛЛИН.

Конкурс «Народный врач» по инициативе страховой компании «СОГАЗ-Мед», которая подводит результаты и готовит подарки, при участии отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской области проводится в нашем городе в четвертый раз. Его победителями становились терапевт поликлиники № 1 Анатолий ЛЫМИЧ, травматолог детской больницы Денис САФОНОВ, бывший заведующий гинекологическим отделением Ангарского перинатального центра Владимир МАЛЫГИН, который сейчас работает в Москве.

В этом году от ангарчан поступил 2921 отзыв. В них были названы имена 266 врачей. 514 голосов отдано за терапевта поликлиники №1 Екатерину МАНАКОВУ, которая уже дважды становилась лауреатом конкурса. На втором месте (274 голоса) заведующая педиатрическим отделением детской городской больницы Нина ХАМЕЕВА. В числе лучших заведующий хирургическим отделением ЦМСЧ-28 Небиулла АЛИУЛЛИН и невролог детской больницы Ирина МОТОРИНА. Второй год подряд в десятку «Народных врачей» вошла педиатр ЦМСЧ-28 Ольга КУПЧИЙ. Гинеколог МАНО ЛДЦ Игорь ЗОРИН и заведующий урологическим отделением БСМП Виталий БРИТОВ в прошлом году входили в двадцатку лучших врачей Ангарска. Мужчины, как и победительница народного голосования, не смогли присутствовать на церемонии награждения, которая проводилась 15 июня, поскольку находятся в отпуске.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА


... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Выбор «Ангары»
В городской черте
Дважды вторые
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Оба не правы
До чего дошёл прогресс
Отдали сами
Все новости категории

Общество
Пациенты выбрали
Нашли друг друга
Победа над собой
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (187)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru