Пациенты выбрали

- Ты у нас вчера была и телевизор украла! – с такими словами пьяный житель 21-го квартала закрыл в квартире на подселении участкового терапевта Екатерину ПИНИГИНУ, которая пришла туда не на вызов, а по долгу службы - пригласить на флюорографию жильцов, давно не посещавших поликлинику.Екатерине ПИНИГИНОЙ (в центре) 66 лет, стаж работы врачом 43 года, 33 из них – в поликлинике №1. С победой её поздравляют (на фото слева направо) главный врач городской больницы №1 Иван КРЫВОВЯЗЫЙ, директор Ангарского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Анастасия ГОРДИНА, заместитель директора Иркутского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Наталья ВОРОНИНА, директор Иркутского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Кристина СОСОВА.
Кто-то другой после заточения, возможно, плюнул бы на социально неблагополучных пациентов и ушел в частный медицинский центр деньги зарабатывать. Екатерина Дмитриевна продолжила обслуживать свой четвертый участок – десять кварталов, расположенных в районе круглого рынка, где проживают почти 2 тысячи человек. Больше сотни из них назвали Пинигину «Народным врачом». Причем в десятку лучших докторов Ангарска, по мнению пациентов, она попадает второй год подряд.Лауреаты конкурса «Народный врач» на фото внизу, слева направо: Ольга КУПЧИЙ, Екатерина ПИНИГИНА, Нина ХАМЕЕВА, Ирина МОТОРИНА. В верхнем ряду, 3-й слева Небиулла АЛИУЛЛИН.
Конкурс «Народный врач» по инициативе страховой компании «СОГАЗ-Мед», которая подводит результаты и готовит подарки, при участии отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской области проводится в нашем городе в четвертый раз. Его победителями становились терапевт поликлиники № 1 Анатолий ЛЫМИЧ, травматолог детской больницы Денис САФОНОВ, бывший заведующий гинекологическим отделением Ангарского перинатального центра Владимир МАЛЫГИН, который сейчас работает в Москве.
В этом году от ангарчан поступил 2921 отзыв. В них были названы имена 266 врачей. 514 голосов отдано за терапевта поликлиники №1 Екатерину МАНАКОВУ, которая уже дважды становилась лауреатом конкурса. На втором месте (274 голоса) заведующая педиатрическим отделением детской городской больницы Нина ХАМЕЕВА. В числе лучших заведующий хирургическим отделением ЦМСЧ-28 Небиулла АЛИУЛЛИН и невролог детской больницы Ирина МОТОРИНА. Второй год подряд в десятку «Народных врачей» вошла педиатр ЦМСЧ-28 Ольга КУПЧИЙ. Гинеколог МАНО ЛДЦ Игорь ЗОРИН и заведующий урологическим отделением БСМП Виталий БРИТОВ в прошлом году входили в двадцатку лучших врачей Ангарска. Мужчины, как и победительница народного голосования, не смогли присутствовать на церемонии награждения, которая проводилась 15 июня, поскольку находятся в отпуске.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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