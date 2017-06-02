Правила безопасности в сезон рыбалки



Единый номер телефона пожарных и спасателей «101» с любого из операторов сотовой связи

Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщите родным и близким о месте промысла, а также уточните время возвращения с рыбалки. Всегда надо брать с собой мобильный телефон. Лучше рыбачить, не отходя далеко от берега.Помните, что алкоголь на рыбалке приводит к беде! Употребление даже слабоалкогольных напитков может повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Необходимо иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.Не выходите на большой водоем в ветреную погоду и в темное время суток. Помните, пренебрежение мерами безопасности может привести к трагедии!