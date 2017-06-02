.
,

Правила безопасности в сезон рыбалки


0

Сегодня, 11:25
 Количество просмотров: 39
    

Правила безопасности в сезон рыбалки

Скоро в Иркутской области будет открыт сезон рыбалки! Это прекрасный вид активного отдыха. И когда этот долгожданный у рыбаков сезон наконец-то наступает, о разного рода опасностях задумываются немногие. Поэтому каждому любителю рыбной ловли необходимо соблюдать элементарные меры безопасности, чтобы не подвергать риску собственную жизнь.

Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщите родным и близким о месте промысла, а также уточните время возвращения с рыбалки. Всегда надо брать с собой мобильный телефон. Лучше рыбачить, не отходя далеко от берега.

Помните, что алкоголь на рыбалке приводит к беде! Употребление даже слабоалкогольных напитков может повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Необходимо иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.

Не выходите на большой водоем в ветреную погоду и в темное время суток. Помните, пренебрежение мерами безопасности может привести к трагедии!

Единый номер телефона пожарных и спасателей «101» с любого из операторов сотовой связи


38.mchs.gov.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Выбор «Ангары»
В городской черте
Дважды вторые
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Оба не правы
До чего дошёл прогресс
Отдали сами
Все новости категории

Общество
Правила безопасности в сезон рыбалки
Пациенты выбрали
Нашли друг друга
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (188)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru