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Шашлык не пожарить


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Сегодня, 12:38
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Шашлык не пожарить

Особый противопожарный режим действует на территории всей Иркутской области, - напоминают государственные инспекторы по пожарному надзору. Размеры штрафов увеличены вдвое. Тем не менее, случаи нарушения правил пожарной безопасности как в населённых пунктах, так и за их пределами, регистрируются ежедневно. Так, за прошедшие сутки патрульными группами проведено патрулирование 179 населенных пунктов. Выявлено 9 возгораний сухой растительности, которые своевременно ликвидированы силами патрульно-маневренных групп.

К административной ответственности в виде штрафа привлечено 18 граждан. Это жители Нижнеилимского, Усть-Илимского, Братского, Качугского, Куйтунского и Тулунского районов.

Всего с начала действия особого противопожарного режима к административной ответственности привлечено 547 правонарушителей в виде штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов и 645 граждан за нарушение правил в лесах.

Напоминаем: использование источников открытого огня в условиях особого противопожарного режима, разведение костров, в том числе на приусадебных участках, сжигание мусора и сухой растительности строго запрещено!

Сообщить о нарушении правил пожарной безопасности можно по телефону доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 3-99999.


38.mchs.gov.ru
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