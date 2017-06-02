Шашлык не пожарить

Сообщить о нарушении правил пожарной безопасности можно по телефону доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 3-99999.

К административной ответственности в виде штрафа привлечено 18 граждан. Это жители Нижнеилимского, Усть-Илимского, Братского, Качугского, Куйтунского и Тулунского районов.Всего с начала действия особого противопожарного режима к административной ответственности привлечено 547 правонарушителей в виде штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов и 645 граждан за нарушение правил в лесах.Напоминаем: использование источников открытого огня в условиях особого противопожарного режима, разведение костров, в том числе на приусадебных участках, сжигание мусора и сухой растительности строго запрещено!